Памятник Салавату Юлаеву могут снять с постамента

Снимут или оставят? Главный символ Уфы – памятник Салавату Юлаеву – могут убрать на время реконструкции. Эта новость взбудоражила многих, ведь сейчас уже сложно представить башкирскую столицу без огромного всадника, вздымающегося над Белой. Скульптура действительно в плачевном состоянии, теперь это видно и невооруженным глазом. Реставрация неизбежна, и сейчас эксперты продумывают различные варианты, как это сделать.

Вот уж действительно, время не щадит никого – даже памятник. Салават Юлаев, как и его конь, сплошь в коррозионных ранах и ссадинах. Впрочем, даже эти снимки позволяют оценить состояние скульптуры лишь поверхностно. А ведь есть еще внутренний каркас.

Памятник содержит несколько отверстий, и через них попадает конденсат и разрушает изнутри. Эта проблема существует, ее необходимо оперативно решать. Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ

Особенность памятника в том, что он стоит на 3 точках опоры. Одна из них – передняя нога – оказалась самым слабым местом: она больше остальных частей пострадала от эрозии. Специалисты вынесли неутешительный вердикт: часть стопы, скорее всего, придется ампутировать, заменив на более прочное основание.

Опасение у экспертов вызывает и плита, или по-другому пли´нта, на которой стоит памятник. Ее нужно укрепить. А для этого, вполне возможно, и самого всадника с лошадью нужно будет на время убрать.

Реконструкция памятника начнется, скорее всего, не раньше лета следующего года и только по самым оптимистичным подсчетам займет не меньше полутора лет. Но это если его не нужно будет снимать с постамента. В противном случае сроки могут и вовсе затянуться. Ну а изучать один из главных символов республики можно будет только по картинкам или фотографиям.

Тревогу забили в этом году. За ненадлежащее содержание монумента уфимскую администрацию оштрафовали на 200 тысяч рублей. А летом всадника на коне досконально исследовали эксперты реставрационного бюро. Специалисты подобно врачам изучили в том числе и внутреннее наполнение памятника с эндоскопами и толщиномерами.

Может быть, надо будет курган ремонтировать, стилобат ремонтировать, это еще не проходило обследование, и результаты невозможно сказать. Т.е. от того, каково основание, будет решаться технология. Наиля Майорова, директор архитектурно-реставрационного бюро

Автором памятника является осетинский скульптор Сосланбек Тавасиев, который жил в Башкортостане в годы Великой Отечественной. Замысел пришел в 40-х годах, а вот от идеи до установки прошло 25 лет. Поставили памятник только в 1967.

53 года по меркам памятников, конечно, не так много, но в том, что статуя оказалась в настолько плохом состоянии, сыграл роль и другой фактор. Салават Юлаев полностью сделан из чугуна, а не из бронзы, из которой, как правило, и отливают монументы такого уровня.

Бронза на века, а чугун уже через 50 лет требует какого-то ремонта. Тогда же был период холодной войны, и все, что из цветного металла, на оборонные предприятия уходило. Хатип Фазылов, председатель Союза художников РБ, лауреат государственной премии РБ им. Салавата Юлаева

Художники уверены, что реставрация лишь ненадолго продлит жизнь памятнику. В скором времени потребуется очередное вмешательство, а потому гораздо надежнее отлить статую всадника из бронзы. По словам скульптора Ханифа Хабибрахманова, благодаря современным методикам можно в точности повторить все особенности.

Очистить наружную поверхность и форму снять, и один к одному так и отольется. Мы же потом берем воск, накатываем на эту поверхность и отпечатывается, как есть. А начнешь демонтировать, откуда знаешь, какие там каркасные соединения, они развалятся, может быть, а потом попробуй собери. Ханиф Хабибрахманов, скульптор, заслуженный художник РБ, лауреат государственной премии РБ им. Салавата Юлаева