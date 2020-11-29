Памятник Салавату Юлаеву могут снять с постамента

Снимут или оставят? Главный символ Уфы – памятник Салавату Юлаеву – могут убрать на время реконструкции. Эта новость взбудоражила многих, ведь сейчас уже сложно представить башкирскую столицу без огромного всадника, вздымающегося над Белой. Скульптура действительно в плачевном состоянии, теперь это видно и невооруженным глазом. Реставрация неизбежна, и сейчас эксперты продумывают различные варианты, как это сделать.
Вот уж действительно, время не щадит никого – даже памятник. Салават Юлаев, как и его конь, сплошь в коррозионных ранах и ссадинах. Впрочем, даже эти снимки позволяют оценить состояние скульптуры лишь поверхностно. А ведь есть еще внутренний каркас.
Особенность памятника в том, что он стоит на 3 точках опоры. Одна из них – передняя нога – оказалась самым слабым местом: она больше остальных частей пострадала от эрозии. Специалисты вынесли неутешительный вердикт: часть стопы, скорее всего, придется ампутировать, заменив на более прочное основание.
Опасение у экспертов вызывает и плита, или по-другому пли´нта, на которой стоит памятник. Ее нужно укрепить. А для этого, вполне возможно, и самого всадника с лошадью нужно будет на время убрать.
Реконструкция памятника начнется, скорее всего, не раньше лета следующего года и только по самым оптимистичным подсчетам займет не меньше полутора лет. Но это если его не нужно будет снимать с постамента. В противном случае сроки могут и вовсе затянуться. Ну а изучать один из главных символов республики можно будет только по картинкам или фотографиям.
Тревогу забили в этом году. За ненадлежащее содержание монумента уфимскую администрацию оштрафовали на 200 тысяч рублей. А летом всадника на коне досконально исследовали эксперты реставрационного бюро. Специалисты подобно врачам изучили в том числе и внутреннее наполнение памятника с эндоскопами и толщиномерами.
Автором памятника является осетинский скульптор Сосланбек Тавасиев, который жил в Башкортостане в годы Великой Отечественной. Замысел пришел в 40-х годах, а вот от идеи до установки прошло 25 лет. Поставили памятник только в 1967.
53 года по меркам памятников, конечно, не так много, но в том, что статуя оказалась в настолько плохом состоянии, сыграл роль и другой фактор. Салават Юлаев полностью сделан из чугуна, а не из бронзы, из которой, как правило, и отливают монументы такого уровня.
Художники уверены, что реставрация лишь ненадолго продлит жизнь памятнику. В скором времени потребуется очередное вмешательство, а потому гораздо надежнее отлить статую всадника из бронзы. По словам скульптора Ханифа Хабибрахманова, благодаря современным методикам можно в точности повторить все особенности.
За полвека скульптуре несколько раз проводили косметический ремонт, в том числе и красили. А это, по словам специалистов Башкультнаследия, только усугубило ситуацию в части старения памятника. Краска забила мелкие поры, ускорив тем самым процесс старения изнутри. Так что реставраторам придется немало потрудиться, чтобы вернуть, пожалуй, самому узнаваемому символу башкирской столицы первозданный здоровый вид.