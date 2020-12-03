В Башкирии нашли тело мужчины, который провалился под лёд

3 декабря было найдено тело мужчины, который провалился под лёд на мотобуксировщике. Инцидент произошёл накануне, 2 декабря, на озере Кандрыкуль Туймазинского района.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, мужчина отправился на рыбалку. В одном километре от берега он установил палатку, однако решил вернуться на берег за вещами к машине. Во время обратной дороги мужчина не заметил полынью и ушёл под воду.

Тонущего человека заметили другие рыбаки, один из которых бросился на помощь, но также упал в воду. Спасителю удалось выбраться из ледяной воды, но помочь тонущему он уже не смог.

Отмечается, что лед на озере около берега – 12-15 см, однако ближе к центру – всего 1 см. Несмотря на действительную опасность, на озере находилось около 10-12 рыбаков.