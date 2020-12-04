В Башкирии жилой дом разваливается на глазах

Не признают дом аварийным. Жители старого двухэтажного дома в селе санатория «Алкино» не могут попасть в программу переселения. В местной администрации говорят, что постройка не принадлежит муниципалитету на праве собственности. Есть ли выход из этой ситуации и стоит ли ожидать людям помощи со стороны государства?
Сначала дровами, а потом котлом. Только за электричество в холодные месяцы приходится платить до семи тысяч рублей, рассказывает Максим Аллес.
Экономить молодой отец семейства не может, иначе замерзнут дети. Но даже не это причина больших затрат: дом уже настолько обветшал, что тепло в квартирах надолго не задерживается.
Если супругам, воспитывающим двоих маленьких детей, еще как-то удается содержать свою квартиру в надлежащем виде, то их соседи уже не справляются. С потолков постоянно падают облицовочные панели, со стен отслаивается штукатурка. Дом, говорят его жильцы, разваливается на глазах.
Некоторые бревна дома сгнили настолько, что превращаются в труху. Жить здесь опасно, но идти некуда, говорят люди. Они хотят, чтобы здание 1963 года постройки наконец признали аварийным. Но вопрос пока завис в воздухе, дом остаётся без хозяина. До 2019 года жилое здание находилось на балансе республики, а сейчас его хотят перевести в собственность муниципалитета.
Комиссия по признанию дома аварийным выедет на место, как только на руках у местных чиновников будут документы на собственность, говорят в администрации. Но это мгновенно проблему жильцов не решит. Двухэтажку еще нужно будет внести в реестр аварийных домов для участия в федеральной программе по расселению жильцов из ветхого жилья. А там всё в порядке очереди. И когда она дойдет, никто сказать не может.
Более двух лет продолжается переписка жителей этого дома с администрацией района в социальных сетях. И каждый раз люди слышат: пока ваш дом не оформлен в собственность, никаких решений по расселению принять не можем. Главное, чтобы эти формальности не привели к трагедии, учитывая состояние электропроводки и ветхость здания.