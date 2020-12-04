В Башкирии жилой дом разваливается на глазах

Не признают дом аварийным. Жители старого двухэтажного дома в селе санатория «Алкино» не могут попасть в программу переселения. В местной администрации говорят, что постройка не принадлежит муниципалитету на праве собственности. Есть ли выход из этой ситуации и стоит ли ожидать людям помощи со стороны государства?

Сначала дровами, а потом котлом. Только за электричество в холодные месяцы приходится платить до семи тысяч рублей, рассказывает Максим Аллес.

Ну стены, какие тут стены – дырявые все. Вот в подпол если сейчас можно было бы попасть, можно было бы снять фундамент – как сетка, как будто решето. Здесь полы маленько утеплили более-менее, до это вообще ужасно было. Максим Аллес, житель дома № 41 по ул. Центральной с. санатория «Алкино»

Экономить молодой отец семейства не может, иначе замерзнут дети. Но даже не это причина больших затрат: дом уже настолько обветшал, что тепло в квартирах надолго не задерживается.

Летом еще более-менее, зимой ужасно, если честно. Полы у нас ледяные, мы хоть и утеплялись. Младшая у меня буквально каждый месяц болеет. Анастасия Аллес, жительница дома № 41 по ул. Центральной с. санатория «Алкино»

Если супругам, воспитывающим двоих маленьких детей, еще как-то удается содержать свою квартиру в надлежащем виде, то их соседи уже не справляются. С потолков постоянно падают облицовочные панели, со стен отслаивается штукатурка. Дом, говорят его жильцы, разваливается на глазах.

Некоторые бревна дома сгнили настолько, что превращаются в труху. Жить здесь опасно, но идти некуда, говорят люди. Они хотят, чтобы здание 1963 года постройки наконец признали аварийным. Но вопрос пока завис в воздухе, дом остаётся без хозяина. До 2019 года жилое здание находилось на балансе республики, а сейчас его хотят перевести в собственность муниципалитета.

Дом старый, 63-го года постройки. У них отсутствовали правоустанавливающие документы. Теперь идет процесс восстановления документов. Изготовлен новый технический паспорт, кадастровый учет поставлен на территории. Вот после того, как дом перейдет, начнется процесс признания его аварийным. Илдус Зайнуллин, заместитель главы администрации Чишминского района

Комиссия по признанию дома аварийным выедет на место, как только на руках у местных чиновников будут документы на собственность, говорят в администрации. Но это мгновенно проблему жильцов не решит. Двухэтажку еще нужно будет внести в реестр аварийных домов для участия в федеральной программе по расселению жильцов из ветхого жилья. А там всё в порядке очереди. И когда она дойдет, никто сказать не может.