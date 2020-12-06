В Башкирии артист Дмитрий Дюжев прочитал на сцене «Евгения Онегина»

Сегодня нас пригласили на такое замечательное мероприятие. Мы отдохнули, расслабились, произошла так называемая перезагрузка. Очень понравилось. Если честно, то сначала я недоумевала, что может показать один человек. Но Дмитрий Дюжев развеял сомнения. Он так перевоплощается в героев, что диву даешься. Помню, когда читали роман в школе, я не до конца понимала, о чем он. Сегодня открыла для себя «Евгения Онегина» по-новому. Спасибо организаторам, что в такое время нас поддерживают. А Дмитрий – просто молодец, в ситуации, когда многие даже не выходят из дома, он не просто приехал и мастерски показал моноспектакль, а еще два часа общался с нами, зрителями. Очень приятный, открытый, сильный духом человек.

Марина Игошина, главная медицинская сестра Сибайской ЦГБ