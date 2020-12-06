В Башкирии артист Дмитрий Дюжев прочитал на сцене «Евгения Онегина»
Сибайские медицинские работники, волонтеры, социальные работники впервые за долгие месяцы борьбы с коронавирусной инфекцией вышли в свет. В субботу, 5 декабря, в Международный день волонтера, МОО «Вперед, Сибай» в благодарность людям, которые помогая другим, рискуют собственными жизнями и здоровьем, организовала для них благотворительный показ моноспектакля «Евгений Онегин» и творческую встречу с популярным российским актером и любимцем многих женщин Дмитрием Дюжевым.
В Сибае артист Дмитрий Дюжев прочитал на сцене «Евгения Онегина». Зал долго стоя аплодировал, кричал «браво» актеру. Отметим, что по указу Главы Башкирии Радия Хабирова зал был заполнен на 30%.
На сцене также выступали со своими красивыми номерами ансамбль народного танца «Сибай», народный ансамбль русской песни «Мироколица» и Галия Бжикова.
Артист Дмитрий Дюжев даже пообщался со зрителями.
Надо мной при подготовке спектакля царствовала судьба. Случайно я встретил своего педагога по художественному слову Антонину Кузнецову. С ней когда-то на четвертом курсе я получил первую чтецкую премию с материалом «Воспоминания Шаляпина». И спустя 20 лет она предложила мне сделать моноспектакль по «Евгению Онегину». Я думал, что это невозможно – как выучить такой объемный текст? Четыре месяца готовился к этому, а через полгода заучил весь роман. Память у меня не очень. Но, как оказалось, она, как мышца, – легко тренируется. Хотите совет? Возьмите любые четыре строчки, прочитайте их с утра, днем повторите, а вечером попробуйте зазубрить. На утро заготовьте новые четыре строчки. Через месяц вы удивитесь, какой стала ваша память.
Дмитрий Дюжев
После насыщенного вечера зрители поделились своими впечатлениями от проведенного вечера.
Мне очень понравилось. Я еще не читала «Евгения Онегина», поэтому сначала мне было непонятно. Но потом история начала затягивать. Я в восторге. Дюжев очень интересный, яркий человек.
Назгуль Валиуллина, ученица 7 класса
Нас, волонтеров, сегодня, в рамках Международного дня волонтеров, пригласили на моноспектакль «Евгений Онегин». Интерпретация романа А.С. Пушкина очень интересна, необычна, современна. Читать – это одно, а вот театральная постановка – совершенно другое. Появляется интерес взять книгу и перечитать заново. Такие мероприятия нужны, особенно для молодежи. Ведь сейчас они «живут» в телефонах, не читают, в театры уж тем более не ходят.
Дина Магадеева, специалист по социальной работе, волонтер штаба
Здесь мы со своими студентами-волонтерами. Таким замечательным подарком поощрили их труд в непростое время. Мероприятие очень ценно, потому что оно проходит на одном дыхании. Восприятие от моноспектакля абсолютно другое, нежели от книги. Эмоций много. Наши студенты, судя по их лицам, как и мы, очень рады, что сегодня здесь.
Марина Малыгина, преподаватель русского языка и литературы Сибайского медколледжа
Сегодня нас пригласили на такое замечательное мероприятие. Мы отдохнули, расслабились, произошла так называемая перезагрузка. Очень понравилось. Если честно, то сначала я недоумевала, что может показать один человек. Но Дмитрий Дюжев развеял сомнения. Он так перевоплощается в героев, что диву даешься. Помню, когда читали роман в школе, я не до конца понимала, о чем он. Сегодня открыла для себя «Евгения Онегина» по-новому. Спасибо организаторам, что в такое время нас поддерживают. А Дмитрий – просто молодец, в ситуации, когда многие даже не выходят из дома, он не просто приехал и мастерски показал моноспектакль, а еще два часа общался с нами, зрителями. Очень приятный, открытый, сильный духом человек.
Марина Игошина, главная медицинская сестра Сибайской ЦГБ