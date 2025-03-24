Юлия Чичерина и артисты из Башкирии выступили перед бойцами СВО

Артисты из Башкортостана и Юлия Чичерина выступили перед бойцами спецоперации. В творческой фронтовой бригаде 14 человек из разных точек страны. Трое из них – солисты Сибайской филармонии. К слову, эта музыкальная группа была одной из первых в зоне СВО.
Очередное выступление артистов прошло на Белгородском направлении совместно с российской рок-певицей Юлией Чичериной. С 2022 года бригада в зоне спецоперации организовало более двух с половиной тысяч концертов, в репертуаре артистов есть и башкирские народные песни.