В Башкирии расследуют страшную аварию, в которой погибли подростки

На автодороге Давлетово-Альмухаметово в Абзелиловском районе произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних. Следственный комитет Башкирии начал расследование страшной трагедии.
Известно, что ночью 6 ноября 16-летний житель Абзелиловского района за рулём «Дэу Нексии» не справился с управлением и наехал на лошадей, которые находились на проезжей части. В момент столкновения в машине было пять человек 15-16 лет.
От полученных травм на месте происшествия скончались водитель автомобиля и двое 15-летних подростков. Ещё двое ребят 15 и 16 лет были в срочном порядке госпитализированы.
Известно, что подростки этим вечером провожали друга в армию. Скорее всего, без алкоголя не обошлось — несовершеннолетние могли быть пьяны.
Фото: Башинформ.