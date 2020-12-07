В Башкирии расследуют страшную аварию, в которой погибли подростки

На автодороге Давлетово-Альмухаметово в Абзелиловском районе произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних. Следственный комитет Башкирии начал расследование страшной трагедии.

Известно, что ночью 6 ноября 16-летний житель Абзелиловского района за рулём «Дэу Нексии» не справился с управлением и наехал на лошадей, которые находились на проезжей части. В момент столкновения в машине было пять человек 15-16 лет.

От полученных травм на месте происшествия скончались водитель автомобиля и двое 15-летних подростков. Ещё двое ребят 15 и 16 лет были в срочном порядке госпитализированы.

Известно, что подростки этим вечером провожали друга в армию. Скорее всего, без алкоголя не обошлось — несовершеннолетние могли быть пьяны.

В рамках расследования следователям предстоит выполнить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначить необходимые судебные экспертизы, допросить очевидцев, родителей пострадавших и других свидетелей, исследовать жилищно-бытовые и социальные условия проживания подростков, установить по какой причине несовершеннолетний, не имеющий водительского удостоверения, был допущен к управлению транспортным средством. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. пресс-служба СК РФ по РБ