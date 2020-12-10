В Уфе открылся центр непрерывного повышения квалификации для педагогов

В Уфе открылся новый центр непрерывного повышения профмастерства для педагогов. Это площадка, на которой будут проводить полную диагностику знаний и умений школьных преподавателей, а также восполнять пробелы. В отличие от обычных курсов повышения квалификации, там будет организован индивидуальный подход к каждому педагогу.

Специалисты на основе анализа составят так называемый персональный образовательный маршрут сроком на один год. Центром ведется активная работа по разработке дополнительных профессиональных программ, в том числе повышению результатов школьников в международных исследованиях.

На первом этапе работы с педагогами мы проводит диагностику педагогических компетенций по четырем направлениям. Насколько педагог умеет работать с детьми, умеет строить взаимоотношения с коллегами, с родителями и т.д. Как педагог умеет преподнести свои знания своим ученикам. Четвертое – это коммуникативные компетенции. Фарида Гумерова, руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

Сопровождать учителей на всех этапах обучения будут тьюторы или, говоря проще, педагоги-репетиторы. В центре также ведется психологическая поддержка, необходимая для снятия напряжения от перегрузок и для профилактики профессионального выгорания. Возможность самостоятельно оценить себя будет у каждого учителя. Центр непрерывной профподготовки открыли в рамках реализации нацпроекта «Образование».