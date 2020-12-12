Живут не только для себя. В Уфе наградили победителей конкурса «Бери пример». В связи с пандемией фестиваль социально активных семей прошёл в режиме онлайн. Каждый участник должен был прислать видеоролик о достижениях своей семьи и на личном примере показать остальным, как забота даже о незнакомых людях может приносить радость.
Для Газиза и Зулии Сираевых это особенное место. У источника, который бьёт из- под земли, недалеко от деревни Кунакулово, ещё в 90-х годах отец главы семейства построил беседку. После его смерти сын решил благоустроить и расширить площадку. Теперь «Отцовский родник» – любимое место отдыха не только жителей Бижбулякского, но и соседних районов.
Решив поучаствовать в конкурсе «Бери пример», Сираевы записали видеоролик о создании «Отцовского родника». Неподалёку они также высадили «Весёлую рощу», названную в честь уже не существующей деревни, а в райцентре вместе с соседями построили детскую площадку своими руками. Всего на онлайн-фестиваль поступило 54 заявки от семей со всей республики. Лучшими стали Хабировы из Туймазинского района. Победу принёс открытый ими развивающий и обучающий центр «Учусь играя» для детей-инвалидов. Волонтёрской деятельностью примерная семья занимается уже пять лет.
Дипломы победителям конкурса и памятные призы примерным семьям вручила вице-премьер башкирского правительства Ленара Иванова. Проект «Отцовский родник» из Бижбулякского района стал вторым. Почётное третье место завоевали Павловы из села Верхнеяркеево Илишевского района. В прошлом году они организовали и провели фестиваль «День счастливых семей».
Самый семейный министр республиканского правительства Ленара Иванова поблагодарила всех участников конкурса за активную социальную жизнь и отметила, что если бы не пандемия, то заявок было бы гораздо больше. Примерные семьи есть в каждом, даже небольшом населенном пункте Башкортостана.
Для самой примерной семьи республики важным оказалась не победа, а участие в конкурсе. Вот и главный приз – пять велосипедов – Хабировы решили не оставлять себе, а передать в социальные учреждения Туймазинского района. Они станут подарков на Новый год для особенных детей.