В Уфе наградили победителей конкурса «Бери пример»

Живут не только для себя. В Уфе наградили победителей конкурса «Бери пример». В связи с пандемией фестиваль социально активных семей прошёл в режиме онлайн. Каждый участник должен был прислать видеоролик о достижениях своей семьи и на личном примере показать остальным, как забота даже о незнакомых людях может приносить радость.

Для Газиза и Зулии Сираевых это особенное место. У источника, который бьёт из- под земли, недалеко от деревни Кунакулово, ещё в 90-х годах отец главы семейства построил беседку. После его смерти сын решил благоустроить и расширить площадку. Теперь «Отцовский родник» – любимое место отдыха не только жителей Бижбулякского, но и соседних районов.

Своими силами в течение пяти лет делали. Сначала беседка появилась, излюбленным местом для народа стало. Люди сюда приходят, отдыхают, гуляют. Даже приезжают жители исчезнувшей деревни, они на кладбище ходят. Газиз Сираев

Решив поучаствовать в конкурсе «Бери пример», Сираевы записали видеоролик о создании «Отцовского родника». Неподалёку они также высадили «Весёлую рощу», названную в честь уже не существующей деревни, а в райцентре вместе с соседями построили детскую площадку своими руками. Всего на онлайн-фестиваль поступило 54 заявки от семей со всей республики. Лучшими стали Хабировы из Туймазинского района. Победу принёс открытый ими развивающий и обучающий центр «Учусь играя» для детей-инвалидов. Волонтёрской деятельностью примерная семья занимается уже пять лет.

Рассказали о своих проектах, которые провели в нашем городе и районе. Они направлены на особенных детей. Провели мероприятия – День открытых дверей, фестиваль спорта. Недавно я открыл свой обучающий и развивающий центр «Учусь играя». Также акции и мероприятия по безопасности дорожного движения в нашем городе провели. Семья Хабировых, победители конкурса «Бери пример»

Дипломы победителям конкурса и памятные призы примерным семьям вручила вице-премьер башкирского правительства Ленара Иванова. Проект «Отцовский родник» из Бижбулякского района стал вторым. Почётное третье место завоевали Павловы из села Верхнеяркеево Илишевского района. В прошлом году они организовали и провели фестиваль «День счастливых семей».

Наш фестиваль направлен на улучшение супружеских отношений, на профилактику разводов. Считаем, что именно с крепкой семьи начинается улучшение этого мира. Семья Павловых, призёры конкурса «Бери пример»

Многие люди будут на нас смотреть и, конечно же, мы будем дальше продолжать в том же духе, ещё сильнее и активнее. Семья Сираевых, призёры конкурса «Бери пример»

Самый семейный министр республиканского правительства Ленара Иванова поблагодарила всех участников конкурса за активную социальную жизнь и отметила, что если бы не пандемия, то заявок было бы гораздо больше. Примерные семьи есть в каждом, даже небольшом населенном пункте Башкортостана.

Вдохновлена этими людьми, их рассказами. И понимаю, что на таких людях держится наша российская и башкирская земля. Именно такие люди убеждают нас в том, что добро побеждает зло. Что всегда нужно делать лучше для других, не думая только о себе. Всегда нужно заботиться о тех, кому тяжелее. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр семьи, труда и социальной защиты населения