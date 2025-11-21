В Уфе наградили победителей конкурса «Лучший врач года»

Шесть врачей из Башкортостана стали победителями и призерами федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший врач года» в 2025-м. Сегодня в ГКЗ «Башкортостан» прошла церемония награждения – чествовали медиков, ставших лучшими на республиканском уровне.

Эту уникальную операцию провели в октябре. Боец СВО стал третьим пациентом, которого прооперировали по новой технологии. Точная 3D-модель черепа позволила врачам заранее изготовить индивидуальный имплант. За операционным столом – Гузель Файзуллина. Родители – врачи, супруг – акушер-гинеколог. В таком окружении приходится держать марку. И это прекрасно получается: Гузель стала лучшим хирургом республиканского этапа конкурса.

Этажами ниже, в травматологии этой же больницы, работает родной брат Гузель. В 2022 году он тоже стал призёром конкурса. А в этом победу в номинации одержал его коллега Наиль Фаткуллин. В профессии он уже 33 года. Травматологию, непростое направление, выбрал сам и ни разу не пожалел.

Ирина Тайметова в профессии 37 лет. После школы – медицинский колледж, затем университет. В Иглинскую ЦРБ попала по распределению и осталась здесь надолго. Сама терапевт, и по традиции супруг – тоже врач. Медик уверена: врач лечит не только тела, но и души. С таким отношением к профессии неудивительно, что она стала лучшим участковым терапевтом.

Конкурс «Лучший врач года» проводится с 2001 года и ежегодно собирает в Башкортостане сотни участников. В этом году на суд жюри было представлено 347 заявок. Сегодня в этом зале – лучшие из лучших.

Отбор кандидатов проходит в несколько этапов. Первый – внутри медицинских организаций, далее свои навыки необходимо показать на уровне республики. Ну а победители регионального этапа представят Башкортостан на всю страну.