Американский кантри-музыкант Чарли Прайд скончался от коронавируса

Он стал первым афроамериканцем, добившимся серьезного успеха в жанре кантри, и первым афроамериканцем, вошедшим в Зал славы кантри. Среди наиболее знаменитых композиций Прайда, обладателя трех премий "Грэмми" - "Kiss an Angel Good Mornin'" и "Is Anybody Goin' to San Antone".