Американский кантри-музыкант Чарли Прайд скончался от коронавируса

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Вчера, 12 декабря, ушел из жизни легенда кантри-музыки Чарли Прайд. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook.
Прайду было 86 лет. Причиной его смерти послужили осложнения, вызванные коронавирусом.
Чарли Прайд родился в 1934 году в городе Следж, штат Миссисипи. Музыкант рос в бедной семье. После службы в армии он устроился на плавильный завод и проработал там до тех пор, пока не пошла в гору его музыкальная карьера.
Он стал первым афроамериканцем, добившимся серьезного успеха в жанре кантри, и первым афроамериканцем, вошедшим в Зал славы кантри. Среди наиболее знаменитых композиций Прайда, обладателя трех премий "Грэмми" - "Kiss an Angel Good Mornin'" и "Is Anybody Goin' to San Antone".
Фото: Laura Roberts.