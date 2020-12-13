Американский кантри-музыкант Чарли Прайд скончался от коронавируса

С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Чарли Прайд скончался сегодня утром, в субботу, 12 декабря 2020 года, в Далласе, штат Техас, из-за вызванных COVID-19 осложнений в возрасте 86 лет. Он был госпитализирован в конце ноября из-за симптомов COVID-19, и, несмотря на невероятные усилия, навыки и заботу последних недель его команды врачей, он не смог победить вирус.