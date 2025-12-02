Уфимцу дали 6 лет строгого режима за отмывание денег от наркоторговли

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 19-летнему местному жителю. Молодого человека признали виновным в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре республики, в июле прошлого года осужденный устроился на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков. В его обязанности входило распространение запрещенных веществ через тайники-закладки.
Вознаграждение за свою деятельность он получал в виде криптовалюты. После ряда конвертаций он переводил средства на свой банковский счет. Всего он легализовал около 130 тысяч рублей, на которые приобрел автомобиль «ВАЗ-2110».
Подсудимый признал свою вину. Суд, учитывая ранее вынесенный приговор, назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также в отношении осужденного назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, а доходы, полученные преступным путем, конфискованы в пользу государства.