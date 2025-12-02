Уфимцу дали 6 лет строгого режима за отмывание денег от наркоторговли

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 19-летнему местному жителю. Молодого человека признали виновным в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре республики, в июле прошлого года осужденный устроился на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков. В его обязанности входило распространение запрещенных веществ через тайники-закладки.

Вознаграждение за свою деятельность он получал в виде криптовалюты. После ряда конвертаций он переводил средства на свой банковский счет. Всего он легализовал около 130 тысяч рублей, на которые приобрел автомобиль «ВАЗ-2110».