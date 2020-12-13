В Башкирии в многолетнем долгострое гибнут люди

Дольщики-рекордсмены. Долгострой, который начали возводить ещё в 2007 году, не могут доделать. Работы не ведутся. Одно из решений проблемы – банкротство застройщика. Это обязательное условие для того, чтобы дом завершили при участии Федерального фонда защиты прав граждан. Здание включено в единый реестр проблемных объектов. Однако суды постоянно откладываются. Первое заседание состоялось в июле, очередное назначено на конец декабря этого года.

В долгострое мы приобретали эту квартиру в 2009 году. Планировали через 9 месяцев заселиться. Планировали, что дочка пойдёт уже в школу. Дольщики

Дочь в итоге уже студентка, в новую квартиру Ганиевы по-прежнему не заселились. Но кто-то явно здесь жил. В коридорах грязные матрасы, рядом запылившиеся склянки от фанфуриков, вот даже элементы гардероба – какому-то человеку, видимо, пришлось уйти босым. Всё, что можно было открутить или оторвать, продали или сдали на металлолом.

Пока же находиться внутри небезопасно, уж тем более после употребления подобных веществ. По словам местных жителей, отсюда часто увозят людей на скорой. 2 самых громких случая в 2018 году. Тогда школьница упала с 5 этажа на 4, была госпитализирована с переломом позвоночника. Перед этим в лифтовой шахте было обнаружена студентка. Тело погибшей пролежало в долгострое несколько дней. При этом вход на территорию по-прежнему свободный.

Здесь постоянно бегают наркоманы, делают закладки, бегают дети по крышам. То есть это объект повышенной опасности.

Погибли с начала строительства дома и сами будущие владельцы, так и не дождавшись новоселья.

Дом жилищно-строительного кооператива «Дуслык-Строй» должны были сдать ровно 10 лет назад. Юбилей несостоявшегося новоселья. Квартиры здесь купили 99 пайщиков. За мошенничество в особо крупном размере были осуждены бывшие руководители строительного кооператива и директор компании-заказчика. А вот застройщика признали промежуточным владельцем. Правоохранительные органы отказали пайщикам в возбуждении уголовного дела.

В 2018-м году застройщик уверял, что сам стал жертвой. Сейчас дозвониться до него нам не удалось.

Консервация объекта не проведена. Люди по-прежнему платят за землю, на которой стоит заброшенный долгострой.

Решение проблемы есть – это банкротство застройщика. Обязательное условие для того, чтобы дом был достроен с участием Федерального фонда защиты прав граждан. Многоэтажка включена в единый реестр проблемных объектов. Вот только суды постоянно откладываются. Первое заседание состоялось в июле, очередное назначено на конец декабря этого года.

Ну застройщик, как и любое юрлицо, наверное, противится тому, что в отношении его предприятия будет введена процедура банкротства. Сразу скажу: решение принимает не Минстрой, не федеральный фонд, а Арбитражный суд. Алексей Ковшов, заместитель председателя Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Опыт работы с федеральным фондом в Башкортостане есть. По данным республиканского Минстроя, в регионе было принято решение по 50 объектам, до конца году к ним добавятся ещё 11. ЖСК «Дуслык-Строй» в этом списке пока нет.