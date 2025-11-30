Республика равных возможностей: как в Башкирии создают условия для людей с ОВЗ

Уже вторую неделю подряд информационная повестка региона тесно взаимосвязана с Москвой, где глава республики вновь был с рабочим визитом. На Всероссийском форуме «Открыто для всех» Башкортостан признали одним из лучших субъектов по индексу качества жизни людей с инвалидностью. Данные рейтинга озвучило Агентство стратегических инициатив. Радий Хабиров поделился инклюзивными практиками республики. Об опыте, который уже сейчас могут перенимать в других регионах страны, – в нашем сюжете.

Таких экзоскелетов по всей республике единицы. И один из них в центре «Салют». И вот уже на протяжении восьми месяцев 17-летняя Полина, у которой диагноз ДЦП, учится с его помощью ходить. Каркас помогает разрабатывать саму механику движения, приучая тело и посылая сигналы в мозг. И заметные результаты уже есть.

Центр «Салют» открылся чуть больше года назад. За это время реабилитацию в его стенах прошли более 6 тысяч детей. Это почти одна треть от их общего числа в республике. Всего же в регионе 250 тысяч людей с инвалидностью. И власти поэтапно стараются создавать не просто инфраструктуру, а развивают саму культуру принятия таких жителей.

И именно оценка людей с инвалидностью, а также семей, где растут особенные дети, легла в основу индекса качества жизни. Башкортостан в этом рейтинге обошёл почти 8 десятков регионов, по сути, став одним из лучших.

Как отметили в Агентстве стратегических инициатив, опыт республики во многом показателен. При поддержке Главы республики были открыты и модернизированы пять реабилитационных центров в Уфе, Нефтекамске, Кумертау, Белорецке, а также 14 филиалов в районах. Внедрили систему выдачи сертификатов для лечения и реабилитации. Причем как для детей, так и для взрослых. Именно после форума «Ломая барьеры» республиканские власти усилили работу с производителями оборудования.

Один из важных факторов – социализация. Чтобы, к примеру, особенные дети не чувствовали себя одинокими, для них организовали разные мероприятия. Для мальчиков это форум «Территория героев», который проводят в парке «Патриот». А для девочек – «Бал маленьких принцесс».

В республике растет число работающих людей с ограниченными возможностями здоровья: их более 25 тысяч. Реализуется госпрограмма «Доступная среда», на которую с момента запуска уже направили свыше 1,5 млрд рублей. Для обсуждения ключевых вопросов действует Координационный совет по делам инвалидов под личным руководством Главы Башкортостана.

Условия создаются в том числе для людей с нарушениями слуха. Телеканалы БСТ и «Тамыр» совместно с обществом глухих запустил цикл передач для детей. Юные герои участвуют в постановках, общаясь на языке жестов.