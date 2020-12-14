ВОЗ назвала вакцинацию помощником в борьбе с коронавирусом

У них разные и тактические характеристики, и логистические. У новосибирского препарата ожидается лучший профиль безопасности. А «Спутник», по моему мнению, должен быть более эффективным. И важно, что он доступен уже сегодня. Если бы я сейчас находилась в России, как только у меня появилась бы возможность дотянуться до «Спутника», я бы это сделала. Но я в Америке. В соответствии с возможным графиком вакцинации, который представили здесь, по моим расчетам, я смогу это сделать в апреле-июне и, разумеется, вакциной на основе мРНК.

Анча Баранова