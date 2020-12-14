ВОЗ назвала вакцинацию помощником в борьбе с коронавирусом

В России до конца этой недели должна начаться вакцинация от коронавирусной инфекции. Данное поручение выдвинул Владимир Путин. Однако представители Всемирной организации здравоохранения отметили, что одной вакцинации недостаточно для победы над коронавирусом.

Вакцина не положит конец пандемии, она лишь придёт на помощь уже существующим мерам борьбы с коронавирусом. Среди них – тестирование, изоляция контактных лиц, информирование об опасности вируса и др.

РБК передаёт слова главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданом Гебрейесуса, который отметил, что вакцинацию в первую очередь должны пройти люди из группы риска медики, учителя, пожилые граждане. Вопросы необходимости вакцинации населения были изучены во многих российских и иностранных исследованиях (VOX, McKinsey&Company).

«Лента.ру» посоветовалась с доктором биологических наук, профессором Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главным научным сотрудником медико-генетического научного центра РАН Анче Барановой. Журналисты спросили, какую из существующих вакцин профессор порекомендует. Напомним, в России разрабатываются две вакцины – гамалеевский «Спутник V» и новосибирский «Вектор».

У них разные и тактические характеристики, и логистические. У новосибирского препарата ожидается лучший профиль безопасности. А «Спутник», по моему мнению, должен быть более эффективным. И важно, что он доступен уже сегодня. Если бы я сейчас находилась в России, как только у меня появилась бы возможность дотянуться до «Спутника», я бы это сделала. Но я в Америке. В соответствии с возможным графиком вакцинации, который представили здесь, по моим расчетам, я смогу это сделать в апреле-июне и, разумеется, вакциной на основе мРНК.

Анча Баранова

Лицам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию, не контактируют с людьми и готовы жить так ещё несколько месяцев, Анча Баранова посоветовала дождаться, когда в массовое потребление выйдет новосибирская вакцина. Так как после возможной реакции на «Спутник V» человека могут госпитализировать с повышенной температурой, а уже в стенах медучреждения легко подхватить коронавирус. 