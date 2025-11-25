В Башкирии прошёл турнир по борьбе корэш памяти Артура Ахметханова

В Салавате прошёл всероссийский турнир по борьбе корэш памяти Артура Ахметханова. Там собрались спортсмены со всей страны. В соревнованиях приняли участие более 270 человек из 25 регионов.

Всероссийский турнир памяти Ахметханова прошел в городе впервые. По результатам турнира победители среди мужчин получат звания мастера спорта, а юношам присвоят разряд кандидатов.

Несмотря на свою высокую должность, он всегда находил время общаться с младшими и взрослыми. Помогал и офицерам, и детям. И, конечно же, он находил время помочь развитию спорта.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Борьба корэш неслучайно выбрана для проведения традиционного турнира памяти Артура Ахметханова. Почти всю свою профессиональную деятельность он оказывал поддержку спортсменам и возглавлял республиканскую федерацию.

Сам я из Салаватского района, как и Артур Фарвазович Ахметханов. Не имею права пропустить данный турнир, потому что Артур Фарвазович являлся моим земляком.

Ильнар Хасанов, участник всероссийского турнира по борьбе корэш памяти Артура Ахметханова
