В Башкирии прошёл турнир по борьбе корэш памяти Артура Ахметханова

В Салавате прошёл всероссийский турнир по борьбе корэш памяти Артура Ахметханова. Там собрались спортсмены со всей страны. В соревнованиях приняли участие более 270 человек из 25 регионов.
Всероссийский турнир памяти Ахметханова прошел в городе впервые. По результатам турнира победители среди мужчин получат звания мастера спорта, а юношам присвоят разряд кандидатов.
Борьба корэш неслучайно выбрана для проведения традиционного турнира памяти Артура Ахметханова. Почти всю свою профессиональную деятельность он оказывал поддержку спортсменам и возглавлял республиканскую федерацию.