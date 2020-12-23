В Башкирии выявили предприятие беглого олигарха, которое несёт угрозу экологии

Проверка постановила, что предприятие не имеет своих очистных сооружений. Ранее они направляли промышленные стоки на очистные сооружения завода «Каустик», которые были спроектированы и построены для нескольких заводов г. Стерлитамака. С приходом на ОАО «СНХЗ» и ОАО «Синтез-Каучук» частных собственников остро встал вопрос экономии денежных средств на всём: капитальном ремонте, зарплатах рабочих и экологии. В результате сточные воды были направлены на ФКУ «Авангард», где очистные сооружения не приспособлены принимать отходы химических предприятий. В результате опасные отходы (хлориды, фенолы, медь, хром и др.) транзитом проходят очистные сооружения и загрязняют водоток.