В Башкирии выявили предприятие беглого олигарха, которое несёт угрозу экологии

Министерство экологии Башкирии обсудило вопросы соблюдения экологического законодательства со стороны промышленной компании «ТАУ НефтеХим» в Стерлитамаке. Вопрос экологии и предприятия обсуждался сегодня, 23 декабря.
В холдинг компании входят такие предприятия, как «Стерлитамакский нефтехимический завод» и «Синтез-Каучук». До приватизации на предприятиях работали около 10 тысяч человек, а сейчас – около 3800. На предприятиях производится переработка химического сырья, синтетические материалы, нефтепродукты.
Одним из конечных бенефициаров предприятий является Иосиф Рутман, владеющий заводами через кипрские офшоры Риксфорд Ассэт Холдинг ЛТД (Кипр) и Рэфери Капитал Холдингс лтд (Кипр). Он проживает в США и Израиле и, по данным правоохранительных органов, находится в федеральном розыске за совершение тяжких преступлений.
Проверка постановила, что предприятие не имеет своих очистных сооружений. Ранее они направляли промышленные стоки на очистные сооружения завода «Каустик», которые были спроектированы и построены для нескольких заводов г. Стерлитамака. С приходом на ОАО «СНХЗ» и ОАО «Синтез-Каучук» частных собственников остро встал вопрос экономии денежных средств на всём: капитальном ремонте, зарплатах рабочих и экологии. В результате сточные воды были направлены на ФКУ «Авангард», где очистные сооружения не приспособлены принимать отходы химических предприятий. В результате опасные отходы (хлориды, фенолы, медь, хром и др.) транзитом проходят очистные сооружения и загрязняют водоток.
В ходе проведенной проверки Минэкологии РБ ОАО «Синтез-Каучук» и ОАО «СНХЗ» установлены факты превышения допустимых концентраций веществ при сбросе сточных вод в реку Белая. Кроме того, предприятия являются сильнейшим загрязнителем атмосферного воздуха, говорится в материалах совещания.
Результаты проверки были переданы в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ и в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.