В Уфе выявили лучших армрестлеров Башкирии

Чемпионат и первенство по этому виду спорта собрали более 300 участников. Обязательным условием стала борьба и на правой, и на левой руке. На каждую давалось по две попытки, а очки за выступления суммировались. После второго проигрыша спортсмены выбывали из соревнований. По итогам турнира Кубок победителя завоевала сборная Стерлитамака.
В соревнованиях было представлено несколько весовых категорий, разница между которыми составила 5 кг. Победители и серебряные призеры в каждой из них смогут представить Башкортостан на первенстве Приволжского федерального округа в Перми в начале следующего года.