В Уфе выявили лучших армрестлеров Башкирии

Рука довольно-таки сильно забилась. И уже после этого решил попробовать побороться с разрывом захвата, то есть в завязках. Пошел не в тот вектор, в финале проиграл из-за своей оплошности. После этого дождался суперфинала и сделал свое дело, то, что надо было сделать в первый раз.

Тимофей Гарипов, победитель соревнований