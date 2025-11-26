В Уфе выявили лучших армрестлеров Башкирии

Чемпионат и первенство по этому виду спорта собрали более 300 участников. Обязательным условием стала борьба и на правой, и на левой руке. На каждую давалось по две попытки, а очки за выступления суммировались. После второго проигрыша спортсмены выбывали из соревнований. По итогам турнира Кубок победителя завоевала сборная Стерлитамака.

Рука довольно-таки сильно забилась. И уже после этого решил попробовать побороться с разрывом захвата, то есть в завязках. Пошел не в тот вектор, в финале проиграл из-за своей оплошности. После этого дождался суперфинала и сделал свое дело, то, что надо было сделать в первый раз.

Тимофей Гарипов, победитель соревнований

В соревнованиях было представлено несколько весовых категорий, разница между которыми составила 5 кг. Победители и серебряные призеры в каждой из них смогут представить Башкортостан на первенстве Приволжского федерального округа в Перми в начале следующего года.

Наш вид спорта является возрастным, то есть вы можете прийти, попробовать свои силы. Это не тот вид спорта, где, допустим, мы берем только с 7 лет. Здесь мы берем в спорт в любом возрасте.

Венера Уразгильдиева, судья всероссийской категории
