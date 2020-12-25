Башкирия вошла в ТОП-3 регионов по количеству онлайн-экспортеров eBay

Башкирия стала одним из лидеров-поставщиков на интернет-платформе еВay. Напомним, что это торговая площадка, где свой товар предлагают продавцы со всего мира.
В Госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности рассказали, что позволило региону войти в тройку лидеров в России по данному показателю.
Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов отметил, что несмотря на то, что пандемия стала серьезным стресс-тестом для производителей, она при этом показала новые пути развития экспорта. «Онлайн-торговля оказалась главным трендом этой сферы в 2020 году. Предприятия Башкортостана увеличили свое присутствие на международных площадках электронной торговли в 12 раз по сравнению с 2019 годом», – подчеркнул Муратов.
При содействии Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан в 2020 году увеличено размещение субъектов малого и среднего предпринимательства на международных торговых площадках более чем в 12 раз по сравнению с прошлым годом. В 2019 году Башкортостан был представлен на 1 электронной площадке 12 компаниями, а в 2020 количество маркетплейсов было расширено до 8, где размещают свои товары более 140 предприятий Башкортостана.
Программы поддержки и развития экспорта реализуются в регионе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».