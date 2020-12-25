Башкирия вошла в ТОП-3 регионов по количеству онлайн-экспортеров eBay

При содействии Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан в 2020 году увеличено размещение субъектов малого и среднего предпринимательства на международных торговых площадках более чем в 12 раз по сравнению с прошлым годом. В 2019 году Башкортостан был представлен на 1 электронной площадке 12 компаниями, а в 2020 количество маркетплейсов было расширено до 8, где размещают свои товары более 140 предприятий Башкортостана.