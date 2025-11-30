Башкирия стала лучшим регионом по развитию спорта

Башкортостан в очередной раз признали лучшим в России по развитию спорта. Церемония награждения проходила в Москве – премию главе республики Радию Хабирову вручил министр спорта Михаил Дегтярев. На сегодня в Башкортостане более двух миллионов человек активно занимаются спортом. Вовлечение населения в данную деятельность в регионе происходит через системную работу. Какие позитивные изменения произошли за последние годы на спортивной арене страны?

Вот так, под аплодисменты в торжественной обстановке одна из самых престижных наград в области физической культуры и спорта досталась Башкортостану. Обладателем национальной премии республика стала уже во второй раз: впервые регион отличился в 2019 году. С тех пор на спортивной арене произошло немало перемен. И, как отметил Радий Хабиров, это большая общая победа.

Я с огромным счастливым чувством повезу эту награду домой и передам её всем тем, кто имеет к этому отношение. Это тренеры, методисты, учителя физкультуры, наши великие спортсмены и начинающие мальчишки, девчонки. Потому что это прежде всего их заслуга. А мы, в свою очередь, продолжим работать над тем, чтобы у ребят, которые приходят в залы, была возможность заниматься спортом, были прекрасные ФОКи, бассейны, дворцы – всё самое лучшее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня в Башкортостане более двух миллионов человек активно занимаются спортом. Вовлечение населения в данную деятельность в регионе происходит через системную работу – планомерную подготовку потенциального резерва и создание современной инфраструктуры.

Как заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан, хочу сказать: «Алга, Башкортостан!». Знаете, когда приезжаю в Уфу и, например, иду по набережной Белой с моими любимыми палками банджи-памп по тартановой дорожке, вижу великолепные виды. И понимаю, что из столицы республики уходить не хочется. Мне посчастливилось открывать с главой республики много спортивных объектов, мы проводили форум «Россия – спортивная держава». То есть наблюдаем в регионе развитие спорта, причём мероприятия проводятся не для галочки, а действительно для каждого жителя большой многонациональной республики. Это важно. Есть замечательные сподвижники в регионе, на местах, которые помогают лыжному спорту, лёгкой атлетике. Но это было бы невозможно без такой любви к спорту главы республики. Поэтому Радия Фаритовича тоже от души поздравляю. Это его победа, это наша победа. Дмитрий Губерниев, журналист, телеведущий, спортивный комментатор

Так, в 2022 году в Уфе заработал Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной. А в 2024-м состоялось открытие Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Тогда же в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Уфе распахнул свои двери Центр фехтования. Здесь имеются тренажерный и тренировочный залы, а также два специализированных для соревнований с трибунами для зрителей. Кроме того, есть зоны для разминки и восстановления, тренерские и судейские помещения.

А в день празднования 450-летия столицы состоялось открытие Дворца борьбы. Здесь проходят различные соревнования как российского, так и международного уровня. Также в 2024-м состоялось открытие еще одного уникального объекта – комплекса гребного слалома. За счет стоящей рядом ТЭЦ работает он круглый год. Теперь здесь проходят турниры, а сам центр стал базой для тренировок и сборов атлетов национальной команды.

Семен Елистратов – самый титулованный член сборной по шорт-треку – продолжает прославлять республику на российской арене. Накануне он стал победителем этапа кубка страны на дистанции в тысячу метров. И это стало возможным в том числе благодаря появлению в Уфе центра по шорт-треку. За годы работы спортсооружение не раз принимало сильнейших «скороходов» России. А часть нашей сборной под руководством опытного Андрея Максимова готовится к сезону именно в столице республики.

Кроме того, в Башкортостане активно развивается спорт среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Центр адаптивного спорта республики является основной базой подготовки атлетов – членов сборной по разным видам дисциплин. Башкирские пловцы, теннисисты, легкоатлеты и фехтовальщики выступают на чемпионатах мира и Паралимпийских играх, завоевывая медали разного достоинства. В центре также реализуются дополнительные образовательные программы подготовки более чем по 20 направлениям.

Сейчас в регионе ведется большая работа по вовлечению в занятия спортом и физической культурой ветеранов спецоперации.

Стоит отметить, что в этом году республика вошла в тройку призеров еще в двух номинациях. Школа олимпийского резерва по фехтованию стала «Лучшей спортивной школой», а «Центр адаптивного спорта Башкортостана» отличился в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа, лучшая организация адаптивного спорта».