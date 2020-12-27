У жителей Уфы из кранов пошла вода с песком

Жители ЖК «Цветы Башкирии» требуют уменьшения тарифов на коммуналку. В сентябре собственникам квартир пришли платёжки на 5, 7 и 9 тысяч рублей. И это без учёта электроэнергии. Люди забили тревогу, за ноябрь тарифы уменьшили. Новосёлы опасаются, что это разовая акция и к концу года их ждут совсем не новогодние подарки. При этом вопросы у людей остаются и к качеству той самой воды, за которую они платят баснословные деньги. В кранах – осадок, похожий на песок.
Осадок в душе остался осадком на душе. Жители микрорайона «Цветы Башкирии» никак не ожидали, что из кранов в новых квартирах может течь такая вода. Фильтры едва справляются.
Если хотите ощутить весь аромат «Цветов Башкирии», то вам сюда, грустно шутят местные. Слезы у людей наворачивались не столько от негодования, сколько от запаха. Рядом с жилым комплексом очистные сооружения. Прокуратура в ноябре выявила нарушения. Приём ассенизаторских машин прекратили. Сейчас проверку проводит природоохранная прокуратура.
Эти люди вряд ли мечтали стать блогерами. Обращаться к Президенту страны и публике пришлось. К букету из запаха фекалий из очистных сооружений и песку в кранах в начале ноября добавились ещё и счета за коммуналку. Платёжки за сентябрь жители ЖК «Цветы Башкирии» получили с неожиданными цифрами. По подсчётам собственников квартир, тарифы оказались выше средних в 3 раза.
Ресурсоснабжающая компания объясняет: мол, организация негосударственная и сама вправе устанавливать тарифы. ИС ТВК сетуют на высокие затраты. Инженерные сети муниципальных или государственных компаний, к которым можно было бы подключить жителей «Цветов Башкирии», нет. И частная организация сама строит и берёт на себя обязательство обеспечивать водоснабжение, водоотведение и тепло в новом микрорайоне. Правда, от общения на камеру представители ИС ТВК отказались, ограничились только письменным ответом.
000 – это не экстравагантные инициалы анонима. Так в платёжках обозначаются квартиры, которые не переданы собственнику, то есть ещё не заселены.
Однако управляющая компания спешит успокоить: застройщик сам должен решать этот вопрос.
Комитет по тарифам нарушений тоже не видит. В пример приводит стоимость за воду и тепло в Уфе, в районах города цены разнятся.
Следовательно, когда введут остальные , стоимость в платёжках должна уменьшиться. Это в идеале. Пока же жителям, видимо, придётся затягивать пояса потуже и вместе с ипотекой брать кредиты на продукты, ну или садиться на диету и собирать букеты финансовых проблем из «Цветов Башкирии».