У жителей Уфы из кранов пошла вода с песком

Жители ЖК «Цветы Башкирии» требуют уменьшения тарифов на коммуналку. В сентябре собственникам квартир пришли платёжки на 5, 7 и 9 тысяч рублей. И это без учёта электроэнергии. Люди забили тревогу, за ноябрь тарифы уменьшили. Новосёлы опасаются, что это разовая акция и к концу года их ждут совсем не новогодние подарки. При этом вопросы у людей остаются и к качеству той самой воды, за которую они платят баснословные деньги. В кранах – осадок, похожий на песок.