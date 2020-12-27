У жителей Уфы из кранов пошла вода с песком

Жители ЖК «Цветы Башкирии» требуют уменьшения тарифов на коммуналку. В сентябре собственникам квартир пришли платёжки на 5, 7 и 9 тысяч рублей. И это без учёта электроэнергии. Люди забили тревогу, за ноябрь тарифы уменьшили. Новосёлы опасаются, что это разовая акция и к концу года их ждут совсем не новогодние подарки. При этом вопросы у людей остаются и к качеству той самой воды, за которую они платят баснословные деньги. В кранах – осадок, похожий на песок.

Осадок в душе остался осадком на душе. Жители микрорайона «Цветы Башкирии» никак не ожидали, что из кранов в новых квартирах может течь такая вода. Фильтры едва справляются.

«Город на природе, но он с запахом г***а»

Жители ЖК «Цветы Башкирии»

Если хотите ощутить весь аромат «Цветов Башкирии», то вам сюда, грустно шутят местные. Слезы у людей наворачивались не столько от негодования, сколько от запаха. Рядом с жилым комплексом очистные сооружения. Прокуратура в ноябре выявила нарушения. Приём ассенизаторских машин прекратили. Сейчас проверку проводит природоохранная прокуратура.

Эти люди вряд ли мечтали стать блогерами. Обращаться к Президенту страны и публике пришлось. К букету из запаха фекалий из очистных сооружений и песку в кранах в начале ноября добавились ещё и счета за коммуналку. Платёжки за сентябрь жители ЖК «Цветы Башкирии» получили с неожиданными цифрами. По подсчётам собственников квартир, тарифы оказались выше средних в 3 раза.

Сказали, что своя скважина, своя котельная, всё будем регулировать. А в итоге получилось в 2 раза больше, чем в городе.

Элина Галиева

Мы, все собственники, конечно, в шоке от таких высоких тарифов, которые нам сейчас выставили. Мы даже предполагать не могли при покупке квартиры, что они будут в 3 раза выше, чем в городе.

Татьяна Попкова

Ресурсоснабжающая компания объясняет: мол, организация негосударственная и сама вправе устанавливать тарифы. ИС ТВК сетуют на высокие затраты. Инженерные сети муниципальных или государственных компаний, к которым можно было бы подключить жителей «Цветов Башкирии», нет. И частная организация сама строит и берёт на себя обязательство обеспечивать водоснабжение, водоотведение и тепло в новом микрорайоне. Правда, от общения на камеру представители ИС ТВК отказались, ограничились только письменным ответом.

«Мы на днях обнаружили, что на первых этажах выставляются нулевые квитанции».

Жители ЖК «Цветы Башкирии»

000 – это не экстравагантные инициалы анонима. Так в платёжках обозначаются квартиры, которые не переданы собственнику, то есть ещё не заселены.

Получается, что за отопление платят все другие собственники, кроме этих квартир.

Дамир Рашитов

Однако управляющая компания спешит успокоить: застройщик сам должен решать этот вопрос.

За те квартиры, где еще не подписан акт приема-передачи, оплачивает застройщик.

Марина Нагаева, главный бухгалтер уфимской управляющей компании

Комитет по тарифам нарушений тоже не видит. В пример приводит стоимость за воду и тепло в Уфе, в районах города цены разнятся.

Траты в Уфе распределяются на большее количество потребителей, а в «Цветах Башкирии» всего два дома.

Наиль Шарафутдинов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по тарифам

Следовательно, когда введут остальные , стоимость в платёжках должна уменьшиться. Это в идеале. Пока же жителям, видимо, придётся затягивать пояса потуже и вместе с ипотекой брать кредиты на продукты, ну или садиться на диету и собирать букеты финансовых проблем из «Цветов Башкирии».