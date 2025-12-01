В Уфе прошла премьера музыкальной комедии от режиссера из Кыргызстана

Башдрамтеатр представил премьеру музыкальной комедии от режиссера из Кыргызстана. Музыкальная комедия «Бунт невесток» погружает зрителей в яркий мир узбекской культуры, весёлых песен и зажигательных танцев.

Постановку по пьесе писателя-драматурга Саида Ахмада поставил приглашённый режиссер из Кыргызстана Уланмырза Карыпбаев. Это его первая работа на сцене Башдрамтеатра. Но на будущее уже запланирована еще одна премьера.