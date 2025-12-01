В Уфе прошла премьера музыкальной комедии от режиссера из Кыргызстана

Башдрамтеатр представил премьеру музыкальной комедии от режиссера из Кыргызстана. Музыкальная комедия «Бунт невесток» погружает зрителей в яркий мир узбекской культуры, весёлых песен и зажигательных танцев.
Постановку по пьесе писателя-драматурга Саида Ахмада поставил приглашённый режиссер из Кыргызстана Уланмырза Карыпбаев. Это его первая работа на сцене Башдрамтеатра. Но на будущее уже запланирована еще одна премьера.
Имя киргизского режиссёра известно башкирскому зрителю. В прошлом году на Международном фестивале национальных театров «Туганлык» Уланмырза Карыпбаев был награждён в номинации «Лучшая режиссёрская работа» за спектакль «Белый пароход» Чингиза Айтматова.