В Уфе появилась учебная квартира для особенных людей

В Уфе открылась учебная квартира для людей с ментальными нарушениями. Там подростков и тех, кто только достиг совершеннолетия, учат вести хозяйство, готовить и убираться. Постояльцы заезжают небольшими группами по расписанию. Вместе с ними живут педагоги. Это часть системы, которую пытаются выстроить родители, чтобы в будущем их дети избежали участи попасть в психоневрологический интернат.
В свои кулинарные секреты Гузель теперь посвящает не только дочь. Она – мама особенного ребенка, по совместительству преподаватель поварского дела. Не в колледже, а в квартире. Здесь подростков учат жить.
Мастер-классы с новыми рецептами два раза в неделю. А вот готовят для себя каждый день, вместе с тьюторами ходят в магазин. Круглосуточно с постояльцами находятся два педагога. Но их задача – научить ребят жить независимо. Выполнять действия, которые для обычных людей кажется элементарными: готовка, стирка, глажка.
На протяжении всей их жизни работу по дому за них делали родители. У каждого из постояльцев учебной квартиры есть тяжелый диагноз: синдром Дауна, задержка в развитии. И не все бывают к ним справедливы. Косые взгляды, смешки – ко многому уже привыкли. И неполноценны здесь как раз не ребята, а часто те, кто их окружает.
Пока постояльцы живут в учебной квартире, их жизнь вне этих комнат не останавливается. Почти все ходят на кружки. Педагоги стараются раскрыть ребенка, узнать таланты, сильные стороны в игровой форме. Из-за ментальных нарушений многие не могут рассказать или выразить то, что творится внутри.
Идея учебной квартиры появилась у родителей после того, как они задумались, что станет с их детьми, когда их уже не будет рядом. Сейчас всё что остается таким ребятам – психоневрологический интернат. Но общественная организация «Содействие» старается выстроить параллельную систему – сопровождаемое проживание, когда с группой в обычной квартире проживает специалист. Учебная жилплощадь – как подготовка.
Сопровождаемое проживание уже заработало в Псковской области и Санкт-Петербурге. Родители надеются, что шанс на нормальную жизнь появится и у их детей в Башкортостане. Ведь меньше всего им хочется, чтобы в какой-то момент их просто заперли в интернате. Своё желание на Новый год они уже загадали. Как и их дети.