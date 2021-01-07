В Уфе появилась учебная квартира для особенных людей

В Уфе открылась учебная квартира для людей с ментальными нарушениями. Там подростков и тех, кто только достиг совершеннолетия, учат вести хозяйство, готовить и убираться. Постояльцы заезжают небольшими группами по расписанию. Вместе с ними живут педагоги. Это часть системы, которую пытаются выстроить родители, чтобы в будущем их дети избежали участи попасть в психоневрологический интернат.

В свои кулинарные секреты Гузель теперь посвящает не только дочь. Она – мама особенного ребенка, по совместительству преподаватель поварского дела. Не в колледже, а в квартире. Здесь подростков учат жить.

Я уже выступала на телевидении. Пела песенку. Гузель Гималетдинова

Мастер-классы с новыми рецептами два раза в неделю. А вот готовят для себя каждый день, вместе с тьюторами ходят в магазин. Круглосуточно с постояльцами находятся два педагога. Но их задача – научить ребят жить независимо. Выполнять действия, которые для обычных людей кажется элементарными: готовка, стирка, глажка.

На протяжении всей их жизни работу по дому за них делали родители. У каждого из постояльцев учебной квартиры есть тяжелый диагноз: синдром Дауна, задержка в развитии. И не все бывают к ним справедливы. Косые взгляды, смешки – ко многому уже привыкли. И неполноценны здесь как раз не ребята, а часто те, кто их окружает.

Иногда я говорю себе: они же всё-таки люди. Люди бывают разными. Анна

Пока постояльцы живут в учебной квартире, их жизнь вне этих комнат не останавливается. Почти все ходят на кружки. Педагоги стараются раскрыть ребенка, узнать таланты, сильные стороны в игровой форме. Из-за ментальных нарушений многие не могут рассказать или выразить то, что творится внутри.

Через три месяца после первого заезда мы берем их на второй. Айгуль Хасанова, старший педагог

Идея учебной квартиры появилась у родителей после того, как они задумались, что станет с их детьми, когда их уже не будет рядом. Сейчас всё что остается таким ребятам – психоневрологический интернат. Но общественная организация «Содействие» старается выстроить параллельную систему – сопровождаемое проживание, когда с группой в обычной квартире проживает специалист. Учебная жилплощадь – как подготовка.

Нет самой формы оказания услуг. Ищем возможности, чтобы сопровождаемое проживание постепенно заходило. Очень надеемся на федеральное законодательство. Людмила Сахапова, председатель общественной организации «Содействие»