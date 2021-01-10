Журналистка БСТ помогла накрыть подпольное казино в Уфе

В Уфе правоохранители закрыли сеть игровых клубов. Вместо автоматов – аналогичные программы на мониторах компьютеров. Подобные заведения в России (за исключением некоторых зон) были запрещены еще в 2009. Но в обход запрета в Уфе действовало несколько точек. Под видом клиентов в один из подпольных игровых клубов проникла и съемочная группа БСТ.
Надежды, что получим свои деньги обратно, да ещё с прибавкой, особо нет. В зале несколько десятков мониторов. Автоматы своё отжили, теперь всё в компьютерах. Клиентов хватает. Кто-то приходит даже со своей второй половинкой. За игрой и спиртным время летит быстро. Доброжелательные сотрудники, как и обещали на кассе, объясняют правила игры.
На счету 500 рублей. Для выигрыша необходимо, чтобы в одной или нескольких строчек символы выпали в определенной комбинации. Ставки делаем небольшие. Нам спешить некуда. Ход – шесть рублей. Но уже через 15 минут от суммы остается чуть больше половины. Так как мы новички, совета решили спросить у бывалых.
Мужчина играет по-крупному: ход – 20 рублей. Неудивительно, что вскоре сумма в несколько тысяч тает. Нервы не выдерживают, и игрок уже громко начинает подсчитывать убытки. Семь тысяч за вечер.
Сотрудники после безуспешных попыток успокоить клиента и уже летающих стульев начинают вызывать подмогу. А мы вместе с игроком и одним из охранников выходим подышать воздухом.
А это уже были откровения охранника. Всё что нужно мы увидели и услышали. Обратно возвращаемся, уже выйдя из тени. Таким посетителям сотрудники заведения и охрана явно не рады.
Но охранники встали в буквальном смысле грудью на защиту заведения, которое, судя по их словам, они не понимают, чем занимается. В какой-то момент нам удаётся прорваться внутрь. Общаться с нами администратор уже отказывается, поговорить с начальством, заверяет девушка, тоже невозможно. И пускается в бега, а после догонялок сотрудники заведения видимо решили сыграть с нами в прятки.
Клиенты к этому времени покинули заведение. У кого-то на счетах ещё оставались деньги. Один из игроков разоткровенничался с нами на улице.
Понятие "думать о семье" у мужчины, видимо, искаженное. Способ увеличить и без того маленькую зарплату, конечно, сомнительный.
Заведение находится в центре города под вывеской «Вексельная система». Видеозаписи мы показали экспертам. И всё, что запечатлено на видео, не что иное как игровой клуб или казино.
Вячеслав Хайруллин занимается судебными компьютерно-техническими экспертизами. В кабинете более полусотни процессоров. Все они ещё недавно помогали хозяевам подпольных игровых клубов зарабатывать деньги.
В гости в игровой клуб уже не заходим, а врываемся вместе с ОМОНом и сотрудниками ОБЭП. Одновременно такой визит правоохранители совершили ещё в две точки. Оказалось, работает целая сеть на разных концах города. Уже знакомые игры. В кассе внушительные стопки купюр, на экранах – ставки. Правоохранители проверяют, вдруг клиенты употребляли не только напитки из бара.
Но азарт, видимо так силён, что остановиться у некоторых не получается даже в такой обстановке. Один из игроков продолжал спускать деньги. Сердце таких клубов – сервер. Там хранится главное: данные и статистика.
Организаторы попытались не просто спрятать сервер, но еще и напичкать проводов, чтобы добраться до него было не так просто.
А вот в кабинетах оперативники находят еще интересные детали – печати различных организаций, одна из которых – 23 БЕТ. Ещё одна сеть подпольных игровых клубов, которую правоохранители не так давно прикрыли. А располагались они, вот совпадение, точно по тем же адресам, что и эти лжевексельные системы.
За компьютерами сидят и пожилые люди. Вот этой женщине 70 лет. Своё время и пенсию женщина тратит на игры.
На мониторах клиентов ставки клиентов – 2 800, 6 200. И это лишь малая часть того, что за вечер спускают в этом клубе желающие, как выражаются сами, поднять деньги. Но надо признаться, тут и правда зарабатывают огромные суммы, но только не те люди, что сидят за компьютерами.