Журналистка БСТ помогла накрыть подпольное казино в Уфе

В Уфе правоохранители закрыли сеть игровых клубов. Вместо автоматов – аналогичные программы на мониторах компьютеров. Подобные заведения в России (за исключением некоторых зон) были запрещены еще в 2009. Но в обход запрета в Уфе действовало несколько точек. Под видом клиентов в один из подпольных игровых клубов проникла и съемочная группа БСТ.

Надежды, что получим свои деньги обратно, да ещё с прибавкой, особо нет. В зале несколько десятков мониторов. Автоматы своё отжили, теперь всё в компьютерах. Клиентов хватает. Кто-то приходит даже со своей второй половинкой. За игрой и спиртным время летит быстро. Доброжелательные сотрудники, как и обещали на кассе, объясняют правила игры.

На счету 500 рублей. Для выигрыша необходимо, чтобы в одной или нескольких строчек символы выпали в определенной комбинации. Ставки делаем небольшие. Нам спешить некуда. Ход – шесть рублей. Но уже через 15 минут от суммы остается чуть больше половины. Так как мы новички, совета решили спросить у бывалых.

Мужчина играет по-крупному: ход – 20 рублей. Неудивительно, что вскоре сумма в несколько тысяч тает. Нервы не выдерживают, и игрок уже громко начинает подсчитывать убытки. Семь тысяч за вечер.

Сотрудники после безуспешных попыток успокоить клиента и уже летающих стульев начинают вызывать подмогу. А мы вместе с игроком и одним из охранников выходим подышать воздухом.

А это уже были откровения охранника. Всё что нужно мы увидели и услышали. Обратно возвращаемся, уже выйдя из тени. Таким посетителям сотрудники заведения и охрана явно не рады.

Но охранники встали в буквальном смысле грудью на защиту заведения, которое, судя по их словам, они не понимают, чем занимается. В какой-то момент нам удаётся прорваться внутрь. Общаться с нами администратор уже отказывается, поговорить с начальством, заверяет девушка, тоже невозможно. И пускается в бега, а после догонялок сотрудники заведения видимо решили сыграть с нами в прятки.

Клиенты к этому времени покинули заведение. У кого-то на счетах ещё оставались деньги. Один из игроков разоткровенничался с нами на улице.

Я свои деньги теряю, не чужие. Мне сегодня дали зарплату – 8 тысяч. Я о семье думаю. На Новый год деньги нужны.

Понятие "думать о семье" у мужчины, видимо, искаженное. Способ увеличить и без того маленькую зарплату, конечно, сомнительный.

Заведение находится в центре города под вывеской «Вексельная система». Видеозаписи мы показали экспертам. И всё, что запечатлено на видео, не что иное как игровой клуб или казино.

Это современная версия однорукого бандита. Вячеслав Хайруллин, эксперт АНО «Уфимский центр судебных экспертиз»

Вячеслав Хайруллин занимается судебными компьютерно-техническими экспертизами. В кабинете более полусотни процессоров. Все они ещё недавно помогали хозяевам подпольных игровых клубов зарабатывать деньги.

В Уфе прибыль такого заведения в месяц может достигать нескольких миллионов. Часто прикрывают деятельность либо псевдобукмекерской деятельностью, либо торговлей биржевыми и внебиржевыми активами. Вячеслав Хайруллин, эксперт АНО «Уфимский центр судебных экспертиз»

В гости в игровой клуб уже не заходим, а врываемся вместе с ОМОНом и сотрудниками ОБЭП. Одновременно такой визит правоохранители совершили ещё в две точки. Оказалось, работает целая сеть на разных концах города. Уже знакомые игры. В кассе внушительные стопки купюр, на экранах – ставки. Правоохранители проверяют, вдруг клиенты употребляли не только напитки из бара.

Но азарт, видимо так силён, что остановиться у некоторых не получается даже в такой обстановке. Один из игроков продолжал спускать деньги. Сердце таких клубов – сервер. Там хранится главное: данные и статистика.

Организаторы попытались не просто спрятать сервер, но еще и напичкать проводов, чтобы добраться до него было не так просто.

А вот в кабинетах оперативники находят еще интересные детали – печати различных организаций, одна из которых – 23 БЕТ. Ещё одна сеть подпольных игровых клубов, которую правоохранители не так давно прикрыли. А располагались они, вот совпадение, точно по тем же адресам, что и эти лжевексельные системы.

За компьютерами сидят и пожилые люди. Вот этой женщине 70 лет. Своё время и пенсию женщина тратит на игры.