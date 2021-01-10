Массовая вакцинация и «налог для богатых»: как изменится жизнь россиян в 2021 году

Массовая вакцинация от COVID-19, налог для богатых и возвращение вытрезвителей. С января этого года в силу вступили некоторые нововведения.
Вакцинация от коронавируса теперь станет массовой. Сейчас прививаются только специалисты, которые находятся в группе риска: медработники, учителя и сотрудники правоохранительных органов. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.
Налог для богатых. Так уже прозвали повышенную ставку НДФЛ. На доходы свыше 5 миллионов рублей она составит 15% вместо 13. Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Также он указывал, что если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн руб., однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%.
В Россию возвращаются вытрезвители. Но принимать решение об их открытие регионы и муниципалитеты будут самостоятельно. Вводится система правоотношений по их организации. Они могут быть созданы и на принципах партнерства с частными структурами. За регионами закрепляются полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.
Сигареты подорожают. Акциз на них в 2021 году вырастет на 20%. По данным Минфина, табачные изделия в рознице подорожают в среднем на 20 рублей. Ведомство объясняет эти меры борьбой с курением.
Новые акцизы установлены и на алкоголь. Их государство решило увеличить на 4%, связано это с решением правительства развивать виноградарство и виноделие. Продаваться спиртсодержащие продукты будут с марками «Гознака» – и отечественные, и импортные. Требования не распространяются на пиво и пивные напитки, сидр и медовуху.
С 1 января начали действовать и новые штрафы для водителей. Автовладельцы будут наказаны рублем, если их машины будут обуты не по сезону. Запрещается летом «носить» шины с шипами, а зимой – летние. Также по кошельку водителей ударят и неработающие стеклоочистители и стеклоомыватели, наличие трещин на ветровых стеклах в зоне очистки со стороны водителя и дефектное газобаллонное оборудование, неработающие фароомыватели.
С начала года будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам на 6,3%. Что выше показателя инфляции. Также увеличится и выплата при рождении первого ребенка, она будет составлять почти 484 тысячи рублей. А рост материнского капитала на второго составит около 23 тысяч рублей, сумма в итоге станет 639 тысяч 432 рубля.