Массовая вакцинация и «налог для богатых»: как изменится жизнь россиян в 2021 году

Налог для богатых. Так уже прозвали повышенную ставку НДФЛ. На доходы свыше 5 миллионов рублей она составит 15% вместо 13. Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Также он указывал, что если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 млн руб., однако это будет разовое превышение и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%.