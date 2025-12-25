Эксперты из Башкирии рассказали, как изменится стоимость стоматологических услуг

В следующем году визит к стоматологу может стать дороже в разы. Такая информация распространилась в неофициальных источниках. Высокотехнологичная стоматология: цифровые методы диагностики, 3D-моделирование и новые материалы – позволяют лечить зубы с максимальной точностью, но за прогресс всегда приходится платить. Насколько вырастут цены и останется ли лечение доступным для всех жителей?
Прежде чем поставить пломбу, коронку или брекеты, пациента направляют на высокоточную диагностику. Например, на аксиографию. Это метод, который с помощью спецприбора записывает траекторию движения челюсти. Такое обследование позволяет выявить скрытые нарушения суставов и асимметрии, это критически важно для прохождения сложного лечения. Программа воссоздает проекцию в реальном времени.
И если раньше к стоматологу чаще шли по острой боли, то сегодня тренд меняется в сторону профилактики и оздоровления. Как отмечают стоматологи, сохраняется статистика по кариесу, а пульпитов – грозных осложнений – стало меньше. Тем не менее отмечается рост числа пациентов с проблемами височно-нижнечелюстного сустава.
Высокий профессионализм врачей позволяет не только сохранять зубы, но и распознавать онкологию на ранних стадиях. Стаж Эльвиры Галиуллиной – 28 лет, и этой осенью она победила во всероссийском конкурсе в номинации «Лучший стоматолог».
За всеми инновациями и качеством стоит вопрос доступности. На фоне инфляции в 6-7% стоматологические клиники готовятся корректировать цены в наступающем году. На просторах интернета даже распространяется информация о росте стоимости услуг практически вдвое. Среди основных причин – планируемое повышение НДС до 22%, подорожание импортных материалов, рост расходов на аренду. Однако эксперты опровергают: стоимость возрастет, но лишь на долю инфляции.
Баланс между стоимостью и качеством. Вопреки тревожным прогнозам, законы рынка и конкуренция, скорее всего, не допустят резкого скачка цен, оставив современную стоматологию по-прежнему доступной для жителей республики.