Эксперты из Башкирии рассказали, как изменится стоимость стоматологических услуг

В следующем году визит к стоматологу может стать дороже в разы. Такая информация распространилась в неофициальных источниках. Высокотехнологичная стоматология: цифровые методы диагностики, 3D-моделирование и новые материалы – позволяют лечить зубы с максимальной точностью, но за прогресс всегда приходится платить. Насколько вырастут цены и останется ли лечение доступным для всех жителей?

Прежде чем поставить пломбу, коронку или брекеты, пациента направляют на высокоточную диагностику. Например, на аксиографию. Это метод, который с помощью спецприбора записывает траекторию движения челюсти. Такое обследование позволяет выявить скрытые нарушения суставов и асимметрии, это критически важно для прохождения сложного лечения. Программа воссоздает проекцию в реальном времени.

Было, во-первых, сложнее нам, потому что мы не видели точности, как видим ее сейчас благодаря цифровой стоматологии. Я думаю, что это более наглядно для пациентов и для их восприятия это гораздо проще. С ними стало, соответственно, легче работать. Миляуша Аглетдинова, врач стоматолог-ортопед клинической стоматологической поликлиники БГМУ

И если раньше к стоматологу чаще шли по острой боли, то сегодня тренд меняется в сторону профилактики и оздоровления. Как отмечают стоматологи, сохраняется статистика по кариесу, а пульпитов – грозных осложнений – стало меньше. Тем не менее отмечается рост числа пациентов с проблемами височно-нижнечелюстного сустава.

Статистика у нас в этом плане неутешительная. Если лет 20-25 назад мы говорили, что у нас до 95% распространения заболеваний височного и нижнечелюстного сустава, то теперь этот процент вырос. Сергей Лазарев, заслуженный врач Республики Башкортостан, главный врач клинической стоматологической поликлиники БГМУ

Высокий профессионализм врачей позволяет не только сохранять зубы, но и распознавать онкологию на ранних стадиях. Стаж Эльвиры Галиуллиной – 28 лет, и этой осенью она победила во всероссийском конкурсе в номинации «Лучший стоматолог».

К нам обратилась пациентка после удаления верхнего зуба, после чего у него в течение двух лет не заживала лунка. Развивался хронический остеомиелит, ей удалили часть челюсти, но все равно продолжался вялотекущий воспалительный процесс. И мне удалось купировать этот воспалительный процесс в течение короткого времени. Эльвира Галиуллина, врач стоматолог-терапевт хирургического отделения Республиканской стоматологической поликлиники

За всеми инновациями и качеством стоит вопрос доступности. На фоне инфляции в 6-7% стоматологические клиники готовятся корректировать цены в наступающем году. На просторах интернета даже распространяется информация о росте стоимости услуг практически вдвое. Среди основных причин – планируемое повышение НДС до 22%, подорожание импортных материалов, рост расходов на аренду. Однако эксперты опровергают: стоимость возрастет, но лишь на долю инфляции.

Во-первых, всегда есть корреляция с платежеспособным спросом, во-вторых, сегодня на рынке есть затоваривание стоматологическими услугами, есть разные варианты, например, стоматологические туры. Многие из стоматологических изделий производятся и в дальнем зарубежье, и в Китайской Народной Республике – нашем близком соседе. Поэтому никакого двукратного роста не будет. Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ, доктор экономических наук