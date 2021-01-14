В Уфе нашли тело 29-летнего парня, который не смог пережить смерть сестры

12 января в Уфе было найдено тело 29-летнего местного жителя. Мужчина принял решение уйти из жизни после череды трагедий. Об этом сообщает «Молодёжная газета».

Молодой человек долгое время находился в депрессии после смерти своей сестры. 25-летняя девушка не смогла справиться с гибелью возлюбленного и ушла из жизни. 9 декабря её тело обнаружили под окнами многоэтажки, в которой та недавно сняла квартиру.

Это сильно ударило по моральному состоянию 29-летнего парня. Также и в его собственной личной жизни начались проблемы – у него были непростые отношения с бывшей супругой. Тяготы жизни привели молодого парня к депрессивному состоянию.

Новогодние праздники он провёл с родителями и своим ребёнком. Но после окончания выходных решился на отчаянный шаг. Близкие парня отмечают, что несколько раз слышали о его намерении свести счёты с жизнью, но не придали его словам большого значения.