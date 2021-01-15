В Аскинском районе Башкирии открылся новый ФАП

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в отдаленных селах республики появляются новые медучреждения. Современный фельдшерско-акушерский пункт заработал и в деревне Уршады Аскинского района. На возведение конструкции из федеральной казны было выделено почти 3 миллиона рублей.

Вместо старой деревянной постройки – современный модульный ФАП. Здесь обслуживаются жители деревень Уршады и Дульцевка. Это около 260 пациентов. Старому медучреждению было более 60 лет. Это было здание без отопления и с удобствами на улице.

Давно просили новый ФАП построить. Обращались в правительство, в администрацию. И вот нас услышали, построили. Рауф Нигаметьянов, житель д.Уршады

Конструкцию возвели на средства из федерального бюджета, на это было выделено 2 миллиона 800 тысяч рублей. Это не первое медучреждение в районе, которое появилось благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В ФАПе есть смотровой и процедурный кабинеты, в шкафах – все лекарства первой необходимости. Ростомер и весы, есть возможность обслуживать пациентов до 1 года.

Сельский медпункт ничем не уступает столичному медучреждению. Имеется отдельный холодильник для хранения вакцины и лекарств. Первую помощь можно оказать с помощью кислородных масок – для взрослых и детей. И самый популярный анализ – исследование крови поместился в небольшом аппарате. Можно узнать холестерин, гемоглодин и глюкозу.

Фельдшер Лилия Хабибуллина обслуживает до обеда 10-12 пациентов. Далее идет по домам к тем, кто сам прийти не может. Женщина каждый день наматывает по 40 километров только в одну сторону: из райцентра Аскино на работу деревню Уршады.

Даже не болеешь, но хочется сюда приходить. Лиля такая добрая у нас. Все жители очень рады новому ФАПу. Фаниза Салимгареева, жительница д.Уршады

Есть план работы: один день к инвалидам, один день – к детям. Одина раз в день езжу в Дульцевку. ФАП очень нужен деревне. Население потому что взрослое, многие не могут выбираться Лилия Хабибуллина, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом д.Уршады