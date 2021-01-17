В «БашРТС» рассказали, будет ли перерасчёт платежей за отопление

Я в том месяце заплатила 2380, а в этом месяце мне за декабрь пришло уже 3710. У нас ничего не поменялось, никаких ремонтов у нас в доме не было. И никто нам ничего не объяснил, за счет чего произошло повышение такое. Нам просто вчера пришла такая квитанция. Ну так же не может быть?

Елена Шайхутдинова, жительница дома №132 по проспекту Октября