В «БашРТС» рассказали, будет ли перерасчёт платежей за отопление

Разобраться и вернуть деньги, которые переплатили за отопление, поручил глава Башкортостана Радий Хабиров. Неприятным подарком на новогодние каникулы для жителей республики стали платежки за тепло. У многих сумма в квитанциях за декабрь выросла от 30 до 70 процентов. Теперь причины этого должны выяснить в МинЖКХ. Руководитель региона дал задание установить реальную картину в кратчайшие сроки.
Тема отопления настолько горячая, что обсудить её хотели многие. И готовы были даже задавать вопросы с места на улице. Попасть внутрь удалось немногим. Люди остались недовольны новогодним сюрпризам в виде коммунальных платёжек. Суммы завышены, считают жители республики.
К этим вопросам добавляются ещё два извечных: кто виноват и что делать? Поиски ответов пока безуспешны. Собрание организовали прямо в бойлерной, куда тепло поступает из распределительных сетей и попадает в квартиры. За декабрь счета выросли от 30 до 70 процентов.
Разобраться в ситуации с ростом коммунальных платежей за отопление поручил Глава Башкортостана на оперативном совещании в правительстве. Радий Хабиров отметил, что погрешности могут возникнуть из-за неточной работы некоторых счетчиков. Ещё одна причина высоких цен – зачастую дома перетапливали, да так, что людям приходилось спать с открытыми форточками. Грели улицу. Возможны неточности и при указании жилой площади.
На круглом столе представители Министерства ЖКХ, госкомитетов и ресурсоснабжающих компаний попытались объясниться и разобраться, почему суммы в платежках отличаются от прошлого сезона. Одна из причин – это переход на другую систему оплаты. С осени 2019-го все жители республики платят за отопление восемь месяцев в году, а не двенадцать, как раньше.
Повышение суммы в платежках БашРТС также объясняет и температурным режимом.
В мессенджерах также активно идёт рассылка тарифов на отопление в регионах России, судя по которой стоимость тепла в Уфе больше, чем даже в Сургуте. Но председатель Госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк назвала информацию некорректной. Сотрудники ведомства перепроверили данные.
Что касается зимних платёжек, то перерасчета не будет, заявили в БашРТС. В прошлом году эту процедуру проводили лишь из-за перехода на новую систему оплаты.
Из-за большого количества обращений, а их поступило более 3500, проверка может занять больше месяца. Также «БашРТС» предлагает тем, кто не может оплатить всю сумму за тепло, обратиться в компанию с заявлением о рассрочке.