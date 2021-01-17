В «БашРТС» рассказали, будет ли перерасчёт платежей за отопление

Разобраться и вернуть деньги, которые переплатили за отопление, поручил глава Башкортостана Радий Хабиров. Неприятным подарком на новогодние каникулы для жителей республики стали платежки за тепло. У многих сумма в квитанциях за декабрь выросла от 30 до 70 процентов. Теперь причины этого должны выяснить в МинЖКХ. Руководитель региона дал задание установить реальную картину в кратчайшие сроки.

Тема отопления настолько горячая, что обсудить её хотели многие. И готовы были даже задавать вопросы с места на улице. Попасть внутрь удалось немногим. Люди остались недовольны новогодним сюрпризам в виде  коммунальных платёжек. Суммы завышены, считают жители республики.

К этим вопросам добавляются ещё два извечных: кто виноват и что делать? Поиски ответов пока безуспешны. Собрание организовали прямо в бойлерной, куда тепло поступает из распределительных сетей и попадает в квартиры. За декабрь счета выросли от 30 до 70 процентов.

Я в том месяце заплатила 2380, а в этом месяце мне за декабрь пришло уже 3710. У нас ничего не поменялось, никаких ремонтов у нас в доме не было. И никто нам ничего не объяснил, за счет чего произошло повышение такое. Нам просто вчера пришла такая квитанция. Ну так же не может быть?

Елена Шайхутдинова, жительница дома №132 по проспекту Октября

Вот в ноябре было 2918, а сейчас за декабрь начислили 4014. Это двухкомнатная квартира в хрущевке 46 квадратов.

Виктор Ниценко, житель дома №38 по улице Блюхера

Разобраться в ситуации с ростом коммунальных платежей за отопление поручил Глава Башкортостана на оперативном совещании в правительстве. Радий Хабиров отметил, что погрешности могут возникнуть из-за неточной работы некоторых счетчиков. Ещё одна причина высоких цен – зачастую дома перетапливали, да так, что людям приходилось спать с открытыми форточками. Грели улицу. Возможны неточности и при указании жилой площади.

В тех случаях, где жителям выдвинули необоснованные платежи, разобраться и эти деньги вернуть. У нас такой опыт есть, когда мы работаем и все наваливаемся, деньги возвращают. Первая история, если кому-то начислили несправедливо, необоснованно, деньги должны вернуть. Или если ещё не оплатили, то, соответственно, пусть меняют платёжки. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На круглом столе представители Министерства ЖКХ, госкомитетов и ресурсоснабжающих компаний попытались объясниться  и  разобраться, почему суммы в платежках отличаются от прошлого сезона. Одна из причин – это переход на другую систему оплаты. С осени 2019-го все жители республики платят за отопление восемь месяцев в году, а не двенадцать, как раньше.

Мы забыли, что мы не платили летом, мы забыли, что в сентябре у нас были платежки по 400-600 рублей. У некоторых в сентябре не пришла эта платежка. Я специально просил, чтобы мне собрали эти данные.

Юрий Палтусов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Повышение суммы в платежках БашРТС также объясняет и температурным режимом.

Это первая моя зима в Уфе. Хороший город. Но когда я получил вот такую платежку и позвонил своим коллегам в Иркутск, где стоят морозы минус 30-35 градусов, я заплатил 3400 за 33 квадратных метра, они заплатили 2000. Это где справедливость? Вы что? У вас тут морозов-то нет. 

Сергей Денисов, житель дома   №149/1 по ул. Российской

В мессенджерах также активно идёт рассылка тарифов на отопление в регионах России, судя по которой стоимость тепла в Уфе больше, чем даже в Сургуте. Но председатель Госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк назвала информацию некорректной. Сотрудники ведомства перепроверили данные.

В Сургуте несколько теплоснабжающих организаций – шесть. Тарифы дифференцируются от 1 600 до 2 646 рублей. В Уфе девять организаций, тарифы – от 1 200 до 2 900.

Светлана Бурдюк, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам

Что касается зимних платёжек, то перерасчета не будет, заявили в БашРТС. В прошлом году эту процедуру проводили лишь из-за перехода на новую систему оплаты.

Если корректно и правильно работал прибор учета, корректно и правильно были переданы показания, перерасчетов быть не может. Но на сегодня ряд домов находятся на проверке, если будут выявлены какие-то нарушения либо недостатки в расчетах, мы придем к обсуждению. Будут приняты решения.

Ирина Попова, директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС»

Из-за большого количества обращений, а их поступило более 3500, проверка может занять больше месяца. Также «БашРТС» предлагает тем, кто не может оплатить всю сумму за тепло, обратиться в компанию с заявлением о рассрочке.