В Башкирии осудят девушку, которая сбила беременную женщину и её дочку

Страшная авария произошла в августе 2020 года. 20-летняя девушка за рулём «Тойота Рав-4» сбила беременную женщину и её маленькую дочку. Семья долго восстанавливалась после пережитой аварии.

Как сообщает ИА «Башинформ», прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд города.

Напомним, 25-летняя беременная женщина и её 6-летняя дочка пересекали проезжую часть на улице Космонавтов по регулируемому пешеходному переходу. Именно в этот момент девушка на машине вылетела из-за грузовика и сбила пешеходов.

25-летняя девушка потеряла ребёнка, а её старшая дочка получила тяжёлые травмы и прошла длительный курс лечения. Обвиняемая признаёт вину за случившееся и возместила причиненный ущерб.