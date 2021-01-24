«Он убил во мне всё»: истории жительниц Башкирии, переживших домашнее насилие

На первый взгляд – обычная городская квартира. Уютные посиделки на кухне, горячий обед на плите, детский смех. Но прямо здесь, без преувеличения, висели на волоске и были спасены десятки человеческих жизней. Сюда приходят тогда, когда уже некуда идти: с синяками, переломами, без одежды и документов, как после пожара, иногда босиком.
Поначалу даже не верится, что почти все эти семьи – жертвы домашнего насилия. Для них стал реальностью самый страшный сон – когда от человека, способного на жестокое избиение или даже убийство, некуда убежать. Иы живешь с ним под одной крышей.
У матери двоих детей Наргизы сложная история, длиной в 16 лет. Она терпела, уходила, возвращалась и снова терпела. Решающую роль сыграл страх за жизнь детей.
– Прощать нельзя! Прощать нельзя! Это как собака: один раз если укусит, если ты ее не накажешь, она тебя загрызет.
Семилетняя Алина теперь называет это место домом, хотя иногда все еще плохо спит по ночам.
Здесь начинаешь понимать, что такие истории отнюдь не редкость, они – сплошь и рядом, за закрытыми дверьми соседских квартир. Алисе всего 22, и у нее сейчас самый острый период. Она просит не показывать лица, потому что все еще панически боится мужа. Девушка выросла в детском доме и всю жизнь мечтала о своей семье. Но выйдя замуж и забеременев, поняла, что живет с настоящим садистом.
После рождения ребенка стало еще хуже. Муж-тиран понял, что Алису некому защитить и превратил ее жизнь в настоящий ад. От подробностей, которые рассказывает молодая мама, стынет кровь в жилах.
Чем могут закончиться подобные истории, регулярно рассказывают сводки новостей. Эти жуткие кадры облетели всю страну: уж зверски зарезал жену на трассе, прямо на глазах двоих маленьких детей.
Еще одна трагедия – в Кармаскалах – где ревнивый муж устроил резню в детском саду и расправился с женой-воспитательницей. При этом и односельчане, и полицейские знали, что происходит в этой семье.
Не допустить подобного – задача некоммерческой организации «Возможность». По словам психолога Натальи Слободян, в случае с насилием в семье единственный выход для женщины – бежать без оглядки.
Адрес социальной гостиной, где женщины с детьми могут получить экстренную помощь, держится в строжайшем секрете, публикуется только номер горячей линии. Такие меры безопасности необходимы, поскольку агрессия насильников, которых лишают жертвы, может коснуться и других семей, живущих здесь, и даже сотрудников организации.
Работа организации началась больше десяти лет назад, и сначала это была помощь детям-беспризорникам. Вот, например, снимки с уфимских улиц тех лет. Подросток с пакетом клея в руке выбирается из ямы под гаражом, где он живет, чтобы впервые за долгое время поесть горячую пищу, привезенную волонтерами.
С 2013 года здесь заработал уже семейный приют для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации. Психологи и юристы помогают им самим встать на ноги – найти работу, устроить детей в садик или школу и даже переехать в другой город, если это необходимо. Сюда продолжают приходить и те молодые мамы, для которых насилие осталось далеко в прошлом. Ведь их опыт помогает другим.
Сегодня мастер-класс по рукоделию с тематическим подтекстом. На подобных встречах женщины и дети общаются, отмечают праздники, пекут вафли или печенье. Словом, просто привыкают жить без насилия.
Здесь царит удивительная атмосфера – улыбки на лицах и какое-то особенное тепло. И это не случайно, говорят сотрудники. Ведь главное, что нужно семьям после пережитого ужаса – простая человеческая поддержка. И только мы невольно нарушаем эту идиллию, попросив женщин поделиться своими историями.
У Карины необычная судьба – она цирковая артистка, канатоходец. Вспоминает, как работала перед зрителями на высоте 9-этажного дома и падение оттуда сравнивает с тем, что происходило в ее семье.
Карина все же сумела вырваться из этого кошмара, и сейчас, спустя два года, счастлива с другим мужчиной. Признается: он – полная противоположность – заботливый и надежный. Вместе они ждут общего ребенка. Пример Карины вдохновляет других женщин.
Причин, по которым женщины продолжают терпеть насилие, много, говорят психологи. Это и страх остаться одной, и боязнь обращаться в полицию. Большинство надеются, что мужчина изменится, пытаются сохранить семью ради детей, не понимая, что и для них это прямая угроза – и физическая, и психологическая.
Многие женщины действительно воспринимают рукоприкладство мужа как норму, ведь так же с ними поступали и родители.
Сбежать от мужа-тирана Насте удалось полтора года назад, но признается: до сих пор не оправилась психологически. Красивая молодая женщина боится новых отношений с мужчинами. И особенно переживает за ребенка: в разгар семейной драмы ее маленький сын заработал неврологическое заболевание.
Настя рассказывает: уйти было непросто, ведь муж долгое время внушал ей, что она никому не нужна, все вокруг плохие. И она сама начала в это верить. Но здесь поняла, что есть люди, которым небезразлична чужая беда. Теперь она пытается уберечь других девушек от ловушки. Говорит, насильника можно распознать еще на раннем этапе отношений, ведь большинство из них действуют по одному сценарию: сначала красивое ухаживание, обещания, подарки, а потом начинаются власть и контроль.
Поводом для рукоприкладства может стать что угодно: неприятности на работе, беспочвенная ревность или любая бытовая мелочь. При этом насилие всегда циклично, подчеркивают психологи. После него агрессор всегда просит прощения, извиняется, снова покупает подарки, наступает период затишья, но затем все обязательно повторяется.
Гуля не была жертвой физического насилия, но оказалась в ситуации жесточайшего эмоционального унижения. С двумя маленькими детьми, младшему из которых было всего шесть месяцев, муж выставил ее на улицу, а когда она от безысходности попросилась обратно, ей пришлось жить в одной квартире с его новой женой.
Гуля сумела уйти и встать на ноги одна. Потом встретила достойного мужчину и вышла замуж снова. С тех пор прошло уже несколько лет, но страх до сих пор живет где-то внутри.
Главное для женщины в подобной ситуации – снова поверить в любовь и в саму себя, а еще вспомнить, что мир не ограничивается четырьмя стенами, под одной крышей с тираном. Что есть другая жизнь – жизнь без насилия, стоит лишь переступить через порог.