От снайпера до инструктора БПЛА: история бойца из Башкирии

Военнослужащий из Башкирии Алгис Каримов, известный под позывным «Уфа», прошел в зоне СВО путь от снайпера-разведчика до оператора БПЛА. Теперь он стал инструктором, готовящим новых специалистов на полигоне в Свердловской области. Его историю рассказала газета «Красная звезда».
Каримов был призван в ходе частичной мобилизации в 2022 году. Благодаря опыту срочной службы в спецназе его сразу направили в разведку.
В 2023 году с массовым применением беспилотников на фронте он решил освоить новую специальность. Его первым тренажером стал симулятор на телефоне, а позже — учебный центр, где он быстро освоил управление дронами. «Ты уже готов», — сказал ему тогда инструктор.
С лета 2023 по май 2024 года «Уфа» управлял ударными FPV-дронами, участвуя в боевых операциях.
Он отметил, что работа оператора требует постоянной готовности, технических навыков и физической выносливости. Даже на ротации дроноводы занимаются программированием аппаратов, сборкой боеприпасов и настройкой электроники.
Военнослужащий вместе с инженером даже собирал самодельные ретрансляторы для увеличения дальности полета разведывательных дронов.
Кроме того, операторы часто работают в нескольких километрах от линии фронта. Бойцу группой не раз приходилось выдвигаться пешком с полной выкладкой за 7–15 км до точки работы.
В 2024 году Алгису Каримову предложили передавать опыт новобранцам. Теперь на полигоне он обучает будущих операторов БПЛА не только пилотированию, но и умению мыслить на шаг вперед, работать в команде и сохранять самообладание.
Главная задача инструктора Каримова — сделать так, чтобы его ученики в бою были готовы победить.
Видео: Минобороны РФ.