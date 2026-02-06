От снайпера до инструктора БПЛА: история бойца из Башкирии

Военнослужащий из Башкирии Алгис Каримов, известный под позывным «Уфа», прошел в зоне СВО путь от снайпера-разведчика до оператора БПЛА. Теперь он стал инструктором, готовящим новых специалистов на полигоне в Свердловской области. Его историю рассказала газета «Красная звезда».

Каримов был призван в ходе частичной мобилизации в 2022 году. Благодаря опыту срочной службы в спецназе его сразу направили в разведку.

Именно тогда в составе небольшой группы бойцов, которых поддерживали три танка, ему довелось остановить наступление противника численностью более 200 человек и свыше 20 единиц техники. За этот бой Алгис был награжден орденом Мужества. Позднее он получил медаль „За спасение погибавших“ за то, что вытащил из-под огня своего командира. За участие в освобождении Авдеевки Каримов был награждён медалью „За отвагу“. позывной «Уфа»

В 2023 году с массовым применением беспилотников на фронте он решил освоить новую специальность. Его первым тренажером стал симулятор на телефоне, а позже — учебный центр, где он быстро освоил управление дронами. «Ты уже готов», — сказал ему тогда инструктор.

С лета 2023 по май 2024 года «Уфа» управлял ударными FPV-дронами, участвуя в боевых операциях.

Однажды БМП противника выехала прямо к позициям нашей пехоты и надо было отработать максимально быстро. У меня „птичка“ уже была в воздухе, и я сразу поразил цель. Тем самым спас жизнь нашим ребятам. Или вот пример: когда штурмовики не могли продвинуться из-за вражеской огневой точки, я уничтожил пулемётчика, и мои товарищи прошли без потерь. позывной «Уфа»

Он отметил, что работа оператора требует постоянной готовности, технических навыков и физической выносливости. Даже на ротации дроноводы занимаются программированием аппаратов, сборкой боеприпасов и настройкой электроники.

Военнослужащий вместе с инженером даже собирал самодельные ретрансляторы для увеличения дальности полета разведывательных дронов.

Кроме того, операторы часто работают в нескольких километрах от линии фронта. Бойцу группой не раз приходилось выдвигаться пешком с полной выкладкой за 7–15 км до точки работы.

На задачу выходишь с холодной головой, — говорит Алгис. — У меня нет заклятых врагов — есть противник, которого надо уничтожить. Командиры ставят задачу, я ее выполняю. позывной «Уфа»

В 2024 году Алгису Каримову предложили передавать опыт новобранцам. Теперь на полигоне он обучает будущих операторов БПЛА не только пилотированию, но и умению мыслить на шаг вперед, работать в команде и сохранять самообладание.

Главная задача инструктора Каримова — сделать так, чтобы его ученики в бою были готовы победить.

Напомним, сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию о ключевых преимуществах службы оператором БПЛА:

Повышенная безопасность. Операторы работают вдали от линии фронта.

Гибкий контракт. Возможность заключить договор на срок от одного года.

Сохранение специальности. Военнослужащего нельзя перевести на другую должность без его согласия.

Полный соцпакет. Все положенные законом выплаты, льготы и гарантии.

Поддержка студентов. Возможность взять академический отпуск для службы с последующим возвращением на бюджетное место.

Доплата за эффективность. За успешное поражение целей противника — от 50 до 500 тысяч рублей.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).