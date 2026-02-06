От снайпера до инструктора БПЛА: история бойца из Башкирии

Военнослужащий из Башкирии Алгис Каримов, известный под позывным «Уфа», прошел в зоне СВО путь от снайпера-разведчика до оператора БПЛА. Теперь он стал инструктором, готовящим новых специалистов на полигоне в Свердловской области. Его историю рассказала газета «Красная звезда».

Фото №1 - От снайпера до инструктора БПЛА: история бойца из Башкирии

Каримов был призван в ходе частичной мобилизации в 2022 году. Благодаря опыту срочной службы в спецназе его сразу направили в разведку.

Именно тогда в составе небольшой группы бойцов, которых поддерживали три танка, ему довелось остановить наступление противника численностью более 200 человек и свыше 20 единиц техники. За этот бой Алгис был награжден орденом Мужества. Позднее он получил медаль „За спасение погибавших“ за то, что вытащил из-под огня своего командира. За участие в освобождении Авдеевки Каримов был награждён медалью „За отвагу“.

позывной «Уфа»

В 2023 году с массовым применением беспилотников на фронте он решил освоить новую специальность. Его первым тренажером стал симулятор на телефоне, а позже — учебный центр, где он быстро освоил управление дронами. «Ты уже готов», — сказал ему тогда инструктор.

С лета 2023 по май 2024 года «Уфа» управлял ударными FPV-дронами, участвуя в боевых операциях.

Однажды БМП противника выехала прямо к позициям нашей пехоты и надо было отработать максимально быстро. У меня „птичка“ уже была в воздухе, и я сразу поразил цель. Тем самым спас жизнь нашим ребятам. Или вот пример: когда штурмовики не могли продвинуться из-за вражеской огневой точки, я уничтожил пулемётчика, и мои товарищи прошли без потерь.

позывной «Уфа»

Он отметил, что работа оператора требует постоянной готовности, технических навыков и физической выносливости. Даже на ротации дроноводы занимаются программированием аппаратов, сборкой боеприпасов и настройкой электроники.

Военнослужащий вместе с инженером даже собирал самодельные ретрансляторы для увеличения дальности полета разведывательных дронов.

Кроме того, операторы часто работают в нескольких километрах от линии фронта. Бойцу группой не раз приходилось выдвигаться пешком с полной выкладкой за 7–15 км до точки работы.

На задачу выходишь с холодной головой, — говорит Алгис. — У меня нет заклятых врагов — есть противник, которого надо уничтожить. Командиры ставят задачу, я ее выполняю.

позывной «Уфа»

В 2024 году Алгису Каримову предложили передавать опыт новобранцам. Теперь на полигоне он обучает будущих операторов БПЛА не только пилотированию, но и умению мыслить на шаг вперед, работать в команде и сохранять самообладание.

Главная задача инструктора Каримова — сделать так, чтобы его ученики в бою были готовы победить.

Видео: Минобороны РФ.

