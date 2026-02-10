ВК «Динамо-Урал» потерпел домашнее поражение от «Зенита»

Уфимский «Динамо-Урал» потерпел домашнее поражение от «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче волейбольной Суперлиги. Первый сет сложился для подопечных Владимира Алекно просто: петербуржцы забрали его со счётом 25:19. Вторую партию «Зенит» провёл менее уверенно.

Башкирская команда долгое время вела в счете, но концовка осталась за петербуржцами – 25:21. Третья партия получилась ещё более упорной, но и она завершилась победой гостей – 25:22. Таким образом, «Зенит» отпраздновал успех – 3:0 по партиям.

«Динамо-Урал» потерпел седьмое поражение подряд, а «Зенит» одержал десятую победу кряду. Уфимцы остались 13-ми в турнирной таблице, а «Зенит» сохраняет вторую строчку в Суперлиге.

Удовольствия, наверное, мало при таком качестве игры. Наверное, могу сказать, что нам повезло. Как правило, если проигрываешь по три-четыре очка, тебе уже не дают вернуться. «Динамо-Урал» очень хорошо играл.

Владимир Алекно, главный тренер ВК «Зенит»

Идёт ротация в команде. Видно, что ребята могут выйти и помочь. Игра при этом не проваливается, но все концовочные очки мы проигрываем. Это не добавляет позитива.

Антон Малышев, старший тренер ВК «Динамо-Урал»
