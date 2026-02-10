ВК «Динамо-Урал» потерпел домашнее поражение от «Зенита»

Уфимский «Динамо-Урал» потерпел домашнее поражение от «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче волейбольной Суперлиги. Первый сет сложился для подопечных Владимира Алекно просто: петербуржцы забрали его со счётом 25:19. Вторую партию «Зенит» провёл менее уверенно.
Башкирская команда долгое время вела в счете, но концовка осталась за петербуржцами – 25:21. Третья партия получилась ещё более упорной, но и она завершилась победой гостей – 25:22. Таким образом, «Зенит» отпраздновал успех – 3:0 по партиям.
«Динамо-Урал» потерпел седьмое поражение подряд, а «Зенит» одержал десятую победу кряду. Уфимцы остались 13-ми в турнирной таблице, а «Зенит» сохраняет вторую строчку в Суперлиге.