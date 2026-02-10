ВК «Динамо-Урал» потерпел домашнее поражение от «Зенита»

Удовольствия, наверное, мало при таком качестве игры. Наверное, могу сказать, что нам повезло. Как правило, если проигрываешь по три-четыре очка, тебе уже не дают вернуться. «Динамо-Урал» очень хорошо играл.

Владимир Алекно, главный тренер ВК «Зенит»