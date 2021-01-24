Стали известны условия перерасчета платы за отопление в Башкирии

Градус недовольства по поводу платежей за отопление повысился настолько, что вынудил жителей многоэтажек на неделе собраться у Дома правительства. Люди требовали снизить стоимость тепла и проверить правильность начислений. Ситуация повторяется, третьего раза уже не будет. С этими словами Радий Хабиров отчитал министра ЖКХ региона, пояснив, что ведомство должно заранее прогнозировать и просчитывать, а не заставлять людей "искать правду ногами". В связи с многочисленными жалобами на "золотые" платежки проверку организовала республиканская прокуратура.

Разгневанные высокими суммами в платежках за отопление уфимцы устроили акцию протеста прямо у дверей Дома республики. Настолько высок градус недовольства. Люди высказывали накипевшее, перебивая друг друга.

Как раз в этот момент в правительстве уже шло оперативное совещание, где тема отопления была ключевой. Со всей республики поступило порядка 2,5 тыс обращений и столько же звонков с жалобами на перетопы и нерегулируемое оборудование в домах. Радий Хабиров отчитал министра ЖКХ Бориса Беляева. Глава региона отметил, что республиканское Министерство жилищно-коммунального хозяйства проблему отопления отработало плохо.

Министра ЖКХ и отправили разбираться с разбушевавшейся толпой. Ощутив такой накал, сотрудники БашРТС, которые до этого момента заявляли, что перерасчёта не будет, пошли на попятную. Варианты перерасчёта, оказывается, существуют. И даже несколько.

Первое – это некорректно переданные показания приборов учёта потребителем. Второй момент, если будет установлено, что некорректно работал прибор учёта, это на момент выхода комиссии и в случае некачественной поставки на основании акта. Четвёртый момент –предписания надзорных органов. То есть моменты для перерасчета определены законодательством. Ирина Попова, директор филиала «Теплосбыт» ООО «БашРТС»

Однако к общему решению проблемы прийти так и не удалось. Чтобы ответить на накопившиеся вопросы, Радий Хабиров поручил главам администраций Уфы провести собрания с жителями на местах. Оказалось, что волнуют людей не только платежи.

Моя причина, почему я сюда пришла, очень прошу, чтобы в нашем доме сделали капитальный ремонт. В 17-м году мы уже собрали подписи, нас утвердили, но в связи с коронавирусом все сдвинулось. У нас капремонт уже 50-60 лет не сделан. Ансира Валимхаметова, жительница дома №15 по ул. Дагестанской

Кстати, отсутствие капитального ремонта может стать одной из причин большого расхода тепла и высоких показателей счетчиков. Трещины в рамах, неплотно закрывающиеся подъездные двери. Получается, что сейчас вместо того, чтобы прогревать дом, жители греют воздух на улице. Но если жильцы этой многоэтажки выпускают тепло не нарочно, то для некоторых людей открытые форточки – единственный шанс дышать свободно.

Пока верхние этажи задыхаются от духоты, жильцы нижних замерзают в собственных квартирах. Это ещё одна проблема, с которой столкнулись жители многоквартирных домов.

Там есть технические особенности, которые надо регулировать. Но есть система теплоснабжения дома. Вот в ней надо разбираться. Да, действительно, где верхний и где нижний этаж, розлив по отоплению есть. Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

Сейчас в Уфе девять теплоснабжающих организаций. В республике – свыше сотни. Превышение суммы за отопление на 42% в декабре выявили в четырёх тысячах домах. Из них 3 600 обслуживает БашРТС, 400 – «Уфимские инженерные сети». Но перерасчёт пока согласились произвести только последние.

Одно из условий МУП «УИС» – перерасчет будут делать в отношении тех, у кого нет долгов за коммунальные услуги. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан