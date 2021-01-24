В Уфе наполовину разобрали путепровод по Заки Валиди

В круглосуточном режиме. Лишь в таком формате работы мостостроители смогут сдать путепровод на Заки Валиди к сентябрю текущего года. Об этом на неделе во время выездного совещания заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Чтобы не растягивать сроки реконструкции, объект было решено полностью закрыть для проезда автотранспорта. А в ночное время на данном участке вводится ограничение и на движение по проспекту Салавата Юлаева.

– Я утром специально сам проехал, водителя отправлял. И сейчас вот подъезжаю, а автобус стоит справа и поворачивает налево. И он опять останавливает всё движение здесь. Он нарушает, а нам от этого не лучше. Его не вспомнят завтра, а нам говорят, что пробки тут создаются.

И в этом с премьер-министром, пожалуй, солидарны тысячи водителей, которым в часы пик нужно выехать из города. Они вынуждены стоять в пробке на улице Заки Валиди из-за того, что единственную полосу, которая ведет прямо на старый Бельский мост, занимают автобусы, поворачивающие налево. Сотрудникам ГИБДД поручено следить за этим и штрафовать нарушителей. Также инспекторы в ручном режиме будут регулировать временный перекресток на проспекте Салавата Юлаева. При движении из центра в сторону Монумента Дружбы светофор горит зеленым всего пару десятков секунд. А чтобы ускорить процесс реконструкции самой эстакады, ее решено перекрыть полностью.

Строителям практически будет невозможно нормально работать, если половина будет открыта для движения. Во-вторых, это существенно удлиняет сроки. По сути, мы тогда уходим от открытия путепровода и завершения всей этой развязки на следующий год, что крайне нежелательно. Потому что тогда все автомобилисты будут чувствовать эту проблему больше года. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

В движение на этом участке внесли еще ряд изменений. Теперь утром в часы пик на въезд по Бельскому мосту будут работать четыре полосы, на выезд – одна. Между тем работа на стройке года прерывается разве что на обед.

Ровно в полночь рабочие устанавливают заграждения, чтобы полностью перекрыть движение по проспекту Салавата Юлаева на пересечении с улицей Заки Валиди. Ограничение действует как на въезд, так и на выезд из города. Причина в демонтаже балок путепровода.

Перекрывать этот участок начали ещё 21 января. За это время рабочие демонтировали 15 балок из 20. Помогает в этом спецтехника грузоподъемностью 160 тонн, которую редко встретишь на улицах города.

Будем демонтировать балки железобетонные. Вес каждой балки – 50 тонн. Грузоподъемность крана достаточна, даже с запасом. Аркадий Шапеев, машинист автокрана

Прежде чем этот кран поднимет железобетонный пролет, экскаваторщик с ювелирной точностью вырубает деформационные швы эстакады, находясь при этом на почти разобранной конструкции. Металлический каркас разрезается вручную.

Балки длинной 24 погонных метра. В пролете два и три. Балковозы тоже позади меня стоят. Сегодня планируем балки в пролете 2 и 3 уже демонтировать. Раиль Мулюков, начальник участка

Параллельно бурятся скважины для новых опор с погружением в них свайных каркасов и бетонированием. После завершения работы расстояние между ними будет гораздо больше.

Данный путепровод был двухпролетный. 24-24. Следующий новый путепровод будет 24-33 метра. Отсюда у нас происходит увеличение проезжей части. Это связано с тем, что мы строим Воровский мост. Андрей Исаев, заместитель начальника отдела капитального строительства администрации г. Уфы

По ночам объехать закрытый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост. Водители к непростой на первый взгляд схеме движения уже привыкли. Саму реконструкцию многие тоже считают обоснованной.

Считаю, что нужна, но нужно делать всё гораздо быстрее. В процессе, когда они сделают, хочется видеть, чтобы на данном участке были минимальные пробки. Движение организовано понятно, знаки, светофоры новые. Всё логично. Михаил Юсупов, житель г. Уфы

После завершения подготовительных работ кран приступает к снятию 50-тонной балки. Процесс не быстрый, ошибки здесь недопустимы. Спустя 10-15 минут один пролёт опускают на специальную фуру, которая отвезет тяжелую конструкцию на утилизацию.