В Уфе наполовину разобрали путепровод по Заки Валиди

В круглосуточном режиме. Лишь в таком формате работы мостостроители смогут сдать путепровод на Заки Валиди к сентябрю текущего года. Об этом на неделе во время выездного совещания заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Чтобы не растягивать сроки реконструкции, объект было решено полностью закрыть для проезда автотранспорта. А в ночное время на данном участке вводится ограничение и на движение по проспекту Салавата Юлаева.
– Я утром специально сам проехал, водителя отправлял. И сейчас вот подъезжаю, а автобус стоит справа и поворачивает налево. И он опять останавливает всё движение здесь. Он нарушает, а нам от этого не лучше. Его не вспомнят завтра, а нам говорят, что пробки тут создаются.
И в этом с премьер-министром, пожалуй, солидарны тысячи водителей, которым в часы пик нужно выехать из города. Они вынуждены стоять в пробке на улице Заки Валиди из-за того, что единственную полосу, которая ведет прямо на старый Бельский мост, занимают автобусы, поворачивающие налево. Сотрудникам ГИБДД поручено следить за этим и штрафовать нарушителей. Также инспекторы в ручном режиме будут регулировать временный перекресток на проспекте Салавата Юлаева. При движении из центра в сторону Монумента Дружбы светофор горит зеленым всего пару десятков секунд. А чтобы ускорить процесс реконструкции самой эстакады, ее решено перекрыть полностью.
В движение на этом участке внесли еще ряд изменений. Теперь утром в часы пик на въезд по Бельскому мосту будут работать четыре полосы, на выезд – одна. Между тем работа на стройке года прерывается разве что на обед.
Ровно в полночь рабочие устанавливают заграждения, чтобы полностью перекрыть движение по проспекту Салавата Юлаева на пересечении с улицей Заки Валиди. Ограничение действует как на въезд, так и на выезд из города. Причина в демонтаже балок путепровода.
Перекрывать этот участок начали ещё 21 января. За это время рабочие демонтировали 15 балок из 20. Помогает в этом спецтехника грузоподъемностью 160 тонн, которую редко встретишь на улицах города.
Прежде чем этот кран поднимет железобетонный пролет, экскаваторщик с ювелирной точностью вырубает деформационные швы эстакады, находясь при этом на почти разобранной конструкции. Металлический каркас разрезается вручную.
Параллельно бурятся скважины для новых опор с погружением в них свайных каркасов и бетонированием. После завершения работы расстояние между ними будет гораздо больше.
По ночам объехать закрытый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост. Водители к непростой на первый взгляд схеме движения уже привыкли. Саму реконструкцию многие тоже считают обоснованной.
После завершения подготовительных работ кран приступает к снятию 50-тонной балки. Процесс не быстрый, ошибки здесь недопустимы. Спустя 10-15 минут один пролёт опускают на специальную фуру, которая отвезет тяжелую конструкцию на утилизацию.
Демонтаж балок завершат до конца января. И чтобы не создавать ещё больше пробок, проспект Салавата Юлаева на данном участке перекрывают с полуночи до 5 часов утра. Строительно-монтажные работы на самом путепроводе закончат во втором полугодии текущего года. И после открытия новой эстакады она станет не только длиннее, но и шире – шестиполосной вместо четырех.