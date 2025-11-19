В Уфе прошло первенство по самбо

В Уфе во Всероссийский день самбо прошло первенство республики в этом виде спорта. Выступали юноши и девушки до 18 лет. Также днем ранее состоялся чемпионат Башкортостана среди взрослых атлетов по боевому самбо.
Оба турнира отборочные не только на межрегиональные старты. Также победители и призеры этих состязаний смогут принять участие в тренировочных сборах, которые пройдут во Дворце борьбы в конце ноября.
По итогам турнира в Уфе победители и призеры получили медали и грамоты, а также были подготовлены спецпризы за лучшую борьбу и лучшую технику. И чемпионат, и первенство республики – это отборочные соревнования на турнир Приволжского федерального округа. Он пройдет в начале декабря в Кстово.