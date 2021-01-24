В Башкирии госслужащим рекомендовали носить деловой национальный костюм

Госслужащие должны выступать примером этностиля. На неделе для чиновников ввели официальный дресс-код. Распоряжение подписал Глава республики. А вот основным элементом новой формы стала косоворотка, на которую, к слову, Радий Хабиров и заложил тренд. Швейные цеха уже начали шить комплекты.

Стилизованный казакин с воротником-полустойкой и косыми бортами, похоже, тренд нового сезона. Пусть даже название пиджака многие и слышат впервые. Оно на самом деле - хорошо забытое старое. Полукафтаны давно вышли из моды, а вот современные аналоги – наоборот.

Можно с манжетами и без манжет, обычно шьем брюки без лампасов, но можно и с лампасами. На женском так же. Основные элементы остаются. Гулиса Ризванова, начальник экспериментальной лаборатории промыслового предприятия «Агидель» Республики Башкортостан

В экспериментальной лаборатории башкирских промыслов «Агидель» подготовили целую линейку костюмов, главной изюминкой которых является национальный элемент.

С такими хоть в пир, хоть в мир башкирскому чиновнику. Отныне это новый дресс-код, утвержденный официально и подписанный лично Главой республики, который и стал законодателем новый моды.

Современную реплику камзолов башкирских воинов буквально срисовывали с картин исторической эпохи. Вот так, например, несколько веков назад выглядел конник. Правда, тогда косой шов носил практическую функцию – всадникам было удобнее скакать верхом.

Если мы будем смотреть на дома моды «Шанель», «Диор», они уже давно пришли к восточным мотивам. Недавняя коллекция «Шанель» была с восточными элементами. Гузель Каримова, генеральный директор промыслового предприятия «Агидель» Республики Башкортостан

Стилизованная женская одежда восходит к традиционному еляну или по современному – удлиненному жакету. Костюм может включать в себя деловое платье с рукавами не менее двух третей, блузку и юбку в тон с неброской вышивкой, а также классическую обувь. Разрешается использовать не слишком вызывающие ювелирные украшения и бижутерию, нагрудники, перевязи и ожерелья.

Костюмы и для мужчин, и для женщин-чиновников должны быть без ярких красок. Их нельзя совмещать с одеждой свободного стиля, например, джинсами или кроссовками. Стремлением сохранить свою самобытность ученые называют не иначе как этническим парадоксом современности.

Новые костюмы уже стали востребованы не только у политиков, но и общественных деятелей, артистов и спортсменов. Элвин Грей, например, в косоворотке отметил бракосочетание, а стронгмен Эльбрус Нигматуллин не упускает возможность надеть казакин на светские мероприятия или различные шоу.