В Башкирии госслужащим рекомендовали носить деловой национальный костюм

Госслужащие должны выступать примером этностиля. На неделе для чиновников ввели официальный дресс-код. Распоряжение подписал Глава республики. А вот основным элементом новой формы стала косоворотка, на которую, к слову, Радий Хабиров и заложил тренд. Швейные цеха уже начали шить комплекты.
Стилизованный казакин с воротником-полустойкой и косыми бортами, похоже, тренд нового сезона. Пусть даже название пиджака многие и слышат впервые. Оно на самом деле - хорошо забытое старое. Полукафтаны давно вышли из моды, а вот современные аналоги – наоборот.
В экспериментальной лаборатории башкирских промыслов «Агидель» подготовили целую линейку костюмов, главной изюминкой которых является национальный элемент.
С такими хоть в пир, хоть в мир башкирскому чиновнику. Отныне это новый дресс-код, утвержденный официально и подписанный лично Главой республики, который и стал законодателем новый моды.
Современную реплику камзолов башкирских воинов буквально срисовывали с картин исторической эпохи. Вот так, например, несколько веков назад выглядел конник. Правда, тогда косой шов носил практическую функцию – всадникам было удобнее скакать верхом.
Стилизованная женская одежда восходит к традиционному еляну или по современному – удлиненному жакету. Костюм может включать в себя деловое платье с рукавами не менее двух третей, блузку и юбку в тон с неброской вышивкой, а также классическую обувь. Разрешается использовать не слишком вызывающие ювелирные украшения и бижутерию, нагрудники, перевязи и ожерелья.
Костюмы и для мужчин, и для женщин-чиновников должны быть без ярких красок. Их нельзя совмещать с одеждой свободного стиля, например, джинсами или кроссовками. Стремлением сохранить свою самобытность ученые называют не иначе как этническим парадоксом современности.
Новые костюмы уже стали востребованы не только у политиков, но и общественных деятелей, артистов и спортсменов. Элвин Грей, например, в косоворотке отметил бракосочетание, а стронгмен Эльбрус Нигматуллин не упускает возможность надеть казакин на светские мероприятия или различные шоу.
Конечно, пока распоряжение носит рекомендательный характер. Однако на швейной фабрике уже вовсю начинают шить костюмы разных размеров и расцветок. В том, что новый стиль приживется – сомнений у модельеров нет. И дело не только в национальных особенностях, все-таки так чиновники выглядят элегантно и главное – строго.