В Башкирии осудили родителей, которые избили ребёнка на улице

Суд Башкириивынес приговор родителям, которые избили своего сына прямо на улице. Шокирующий инцидент произошёл ещё летом прошлого года в Благовещенске.

Очевидцы стали свидетелями семейного скандала – мать и отец несколько раз жестоко ударили плачущего 8-летнего мальчика на глазах у соседей. Видеозапись произошедшего распространилась в социальных сетях и СМИ.

На родителей завели уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, связанного с жестоким обращением. Отца приговорили к 6 месяцам обязательных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, а мать – к 240 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенному преступлению, в отдел МВД России по Благовещенскому району, администрацию Благовещенского района и в школу, где обучается ребенок, в целях усиления контроля за сотрудниками, ответственными за организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности. пресс-служба СК РФ по РБ