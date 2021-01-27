В Башкирии осудили родителей, которые избили ребёнка на улице

Суд Башкириивынес приговор родителям, которые избили своего сына прямо на улице. Шокирующий инцидент произошёл ещё летом прошлого года в Благовещенске.
Очевидцы стали свидетелями семейного скандала – мать и отец несколько раз жестоко ударили плачущего 8-летнего мальчика на глазах у соседей. Видеозапись произошедшего распространилась в социальных сетях и СМИ.
На родителей завели уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, связанного с жестоким обращением. Отца приговорили к 6 месяцам обязательных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства, а мать – к 240 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
При этом частное интернет-издание UfaTime.ru тоже оказалось замешано в скандал. Роскомнадзор заявил, что СМИ опубликовало видео с участием несовершеннолетнего без согласия родителей, что является нарушением. Суд поддержал ведомство, и теперь небольшое частное издание обязано выплатить крупный штраф, несмотря на то, что независимые эксперты доказали неправомерность данного протокола.