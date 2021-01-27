В Уфе обсудили план мероприятий в рамках Года здоровья и активного долголетия

Одной рукой возвращаем на родину или приглашаем популярных людей, а другой масштабируем все это здесь, в Башкортостане. Чтобы не было ни одного населенного пункта, где нет возможности нормально заниматься спортом или где нет людей, которые могут это популяризировать, возглавлять этот процесс – тренеров, спортсменов, которые могут это продвигать.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан