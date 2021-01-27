В Уфе обсудили план мероприятий в рамках Года здоровья и активного долголетия

В правительстве республики доработают план мероприятий по проведению в Башкирии Года здоровья и активного долголетия. Сегодня его обсудили на первом заседании оргкомитета.

План включает в себя мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, стимулирование физической активности, занятости людей и их обучение, развитие туризма и содействие активным формам досуга. Они будут направлены на детей, молодежь и взрослых. План Года здоровья и активного долголетия начнут реализовывать с февраля.

Фото №1 - В Уфе обсудили план мероприятий в рамках Года здоровья и активного долголетия

Одной рукой возвращаем на родину или приглашаем популярных людей, а другой масштабируем все это здесь, в Башкортостане. Чтобы не было ни одного населенного пункта, где нет возможности нормально заниматься спортом или где нет людей, которые могут это популяризировать, возглавлять этот процесс – тренеров, спортсменов, которые могут это продвигать.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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