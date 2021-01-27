В Уфе обсудили план мероприятий в рамках Года здоровья и активного долголетия

В правительстве республики доработают план мероприятий по проведению в Башкирии Года здоровья и активного долголетия. Сегодня его обсудили на первом заседании оргкомитета.
План включает в себя мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, стимулирование физической активности, занятости людей и их обучение, развитие туризма и содействие активным формам досуга. Они будут направлены на детей, молодежь и взрослых. План Года здоровья и активного долголетия начнут реализовывать с февраля.