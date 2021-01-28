В Уфе мать-одиночку с ребенком выгоняют на улицу

Квартира за кредит. Недвижимость уфимки выставляют на торги за долг перед финансовой организацией. Девушка оформила кредит, но, потеряв работу, по ее словам, не смогла выплачивать долг. За это время сумма стала почти в 5 раз больше изначально занимаемой.
Останется ли Наталья хозяйкой однушки в хрущёвке, которую и запечатлели сотрудники микрокредитной организации, теперь под вопросом. Займ девушка оформляла под залог недвижимости. Но в какой-то момент мать-одиночка не смогла вносить платежи. Ставка с 6 процентов в месяц выросла до 12.
Изначально в микрокредитную организацию уфимка пришла, чтобы взять 100 тысяч рублей. Сумма долга в итоге выросла почти до 490 000. О том, что квартиру выставляют на торги, узнал брат Натальи. Мужчина – инвалид и тоже является собственником жилья. Ему удалось собрать деньги, чтобы погасить сумму долга, указанную в исполнительном производстве. Тогда это было около 210 тысяч рублей.
Взяв в «ИрсаКредит» 100 тысяч рублей, говорит брат Натальи, они внесли уже 245 тысяч. Девушка же ссылается на закон, который приняли в 2019 году. Согласно ему, проценты неустойки и иные начисления не могут превышать сам долг более чем в полтора раза.
Есть и другие клиенты организации, которые считают, что их обманули. Правоохранительные органы даже возбудили уголовное дело.
Ирек Сайфутдинов – бывший владелец кредитной организации – согласился с нами встретиться. Компанию, кстати, говорит мужчина, пришлось продать. О процентах, залогах квартиры, объясняет мужчина, знали все заёмщики, и готов даже показать видео консультаций и подписания договоров. Претензии клиентов мужчина называет потребительским экстремизмом. Ежемесячная ставка выросла вдвое, объясняет Ирек Сайфутдинов, потому что женщина перестала платить.
Выдачей микрокредитов мужчина больше не занимается, компания ликвидирована, но долги остались. Их сейчас и собирают с заёмщиков. Видимо, по принципу «ничего личного, это просто бизнес».