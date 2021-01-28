В Уфе мать-одиночку с ребенком выгоняют на улицу

Квартира за кредит. Недвижимость уфимки выставляют на торги за долг перед финансовой организацией. Девушка оформила кредит, но, потеряв работу, по ее словам, не смогла выплачивать долг. За это время сумма стала почти в 5 раз больше изначально занимаемой.

Останется ли Наталья хозяйкой однушки в хрущёвке, которую и запечатлели сотрудники микрокредитной организации, теперь под вопросом. Займ девушка оформляла под залог недвижимости. Но в какой-то момент мать-одиночка не смогла вносить платежи. Ставка с 6 процентов в месяц выросла до 12.

Толком договор не прочитала, пока была возможность, я платила, а когда осталась без работы, я к ним пришла и сказала, что не могу чисто физически платить. Ребенок несовершеннолетний, надо кормить. Просила отсрочку, но мне отказали и начали насчитывать проценты. Наталья Матвеева

Изначально в микрокредитную организацию уфимка пришла, чтобы взять 100 тысяч рублей. Сумма долга в итоге выросла почти до 490 000. О том, что квартиру выставляют на торги, узнал брат Натальи. Мужчина – инвалид и тоже является собственником жилья. Ему удалось собрать деньги, чтобы погасить сумму долга, указанную в исполнительном производстве. Тогда это было около 210 тысяч рублей.

Мне сказали, что еще 54 висит, а на сайте до сих пор нет этой суммы. А то, что я оплатил, они не приняли, якобы средства на счет не поступили, казначейство плохо работает и т.д. Артём Рябов

Взяв в «ИрсаКредит» 100 тысяч рублей, говорит брат Натальи, они внесли уже 245 тысяч. Девушка же ссылается на закон, который приняли в 2019 году. Согласно ему, проценты неустойки и иные начисления не могут превышать сам долг более чем в полтора раза.

Федеральный закон регулирует только те правоотношения, которые возникли поле его принятия. В спорных случаях, как этот, он не действует. Гузель Харрасова, юрист

Есть и другие клиенты организации, которые считают, что их обманули. Правоохранительные органы даже возбудили уголовное дело.

Расследование дела продолжается. Обвинение было предъявлено руководителю ООО, 45-летнему уфимцу, а пострадавшими признаны 45 человек. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан

Ирек Сайфутдинов – бывший владелец кредитной организации – согласился с нами встретиться. Компанию, кстати, говорит мужчина, пришлось продать. О процентах, залогах квартиры, объясняет мужчина, знали все заёмщики, и готов даже показать видео консультаций и подписания договоров. Претензии клиентов мужчина называет потребительским экстремизмом. Ежемесячная ставка выросла вдвое, объясняет Ирек Сайфутдинов, потому что женщина перестала платить.

Она три года ничего не платила, то есть помимо процентов еще начисляется неустойка и штраф. Когда берешь займ, нужно соизмерять свои возможности и усилия. Мы стараемся идти на встречу, но это ведь не деньги государства, это по факту мои личные деньги, деньги моей семьи, я не собираюсь их никому прощать. Ирек Сайфутдинов, экс-руководитель микрофинансовой организации