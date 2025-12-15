В Уфе мать избила ребенка в подъезде

В Уфе по факту жестокого обращения с несовершеннолетним возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 13 декабря в многоэтажном доме на улице Транспортной в микрорайоне Инорс.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина, сопровождая сына, позволила нецензурные высказывания в его адрес. В подъезде она уронила спиртное и ударила мальчика по голове. После этого мать поднялась на этаж выше, а ребенок расплакался и начал извиняться. Однако женщина продолжила применять физическое насилие.

Горе-матерью оказалась 34-летняя местная жительница, которая снимает жилье в этом доме. Она была доставлена в отдел полиции. Женщина признала свою вину и раскаялась.

В настоящее время 6-летний ребенок помещен в социальный центр города.