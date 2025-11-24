В Башкирии волка-одиночку «поймали» в фотоловушку

В государственном заповеднике «Шульган-Таш» фотоловушка зафиксировала редкое явление – волка-одиночку.
Как пояснили специалисты, эти хищники обычно ведут социальный образ жизни и обитают стаями. Волки, по каким-либо причинам оставшиеся без стаи, встречаются в природе нечасто. Как правило, это старые, больные или изгнанные конкурентами особи.
Крайне редко встречаются и те, кто добровольно покинул свою группу. Наблюдение за такими одиночками представляет для ученых особый интерес.
Видео: заповедник «Шульган-Таш», ТГ.