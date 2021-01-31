Бесплатные концерты и катки: как в Уфе прошли воскресные культурно-массовые мероприятия

На неделе Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Регион вышел на плато, что позволило смягчить условия. Кинотеатры и театры, спортивные арены теперь могут заполнять залы до 70%, ночным клубам и ресторанам разрешено работать круглосуточно при соблюдении санитарных норм. В связи с этим, чтобы привлечь посетителей, многие заведения предоставили скидки своим клиентам.

Для многих уфимцев катание на коньках – любимое зимнее увлечение. Родители учат детей уверенно стоять на льду с раннего возраста. В последний день января на столичных катках было особенно многолюдно. Вход был бесплатным, а на инвентарь предоставлялась 50-процентная скидка. Но многие пришли не ради экономии.

Мы всегда ходим на каток, чтобы поддержать и укрепить свой иммунитет и здоровье. На катке можно весело провести время, покататься с детьми. Арсений Ефимов, житель г. Уфы

Уфимский лёд пришёлся по душе не только жителям, но и гостям столицы. Несмотря на ажиотаж, места на катках хватило всем.

Мы сами из Петербурга, там нет зимы такой нормальной. Поэтому там не получается так покататься на коньках. Вот приехали сюда, дети довольны, это самое главное. Мадина Хаустова, жительница г. Санкт-Петербурга

Очередь выстроилась в и Уфимский планетарий. Многие взрослые, ещё сами будучи детьми, приходили сюда с мамами и папами. Теперь заглянуть в самые дальние уголки Вселенной приводят своих детей.

Заполняемость звёздного зала буквально до вчерашнего дня была всего лишь 30 процентов. То есть мы в наш звёздный зал приглашали 18 человек. В связи с некими послаблениями сейчас у нас в звёздном зале сидят 42 человека, что составляет 70 процентов от общего количества мест. Андрей Керн, специалист по связям с общественностью Уфимского планетария

Зрители признаются: за период самоизоляции соскучились по культурно-массовым мероприятиям. И теперь многие планируют посетить с детьми не только катки и планетарий, но и кинотеатры, музеи, выставки.

Никуда мы не ходили, вот единственное, вышли в планетарий прогуляться. Ну, думаю, что сейчас с вакцинацией будет уменьшение заболеваемости, поэтому мы рискнули, вышли в планетарий прогуляться. А так в массовые места мы не ходили. Естественно, хочется уже немного разнообразия. Ильмира Хуснутдинова, жительница г. Уфы

На звёзды можно было посмотреть не только в планетарии, но и на площади перед Русским драмтеатром. Тысячи уфимцев посетили первый в этом году опен-эйр, где выступили артисты башкирской и татарской эстрады. Потанцевать и послушать песни на концерт под открытым небом, посвящённый Дню студента, многие пришли целыми семьями. Погода позволяла.

Мы пришли с семьей, с мужем, с дочкой, настроение клёвое, на позитиве. Погода тёплая, классная, концерт нравится, Элвин Грей супер. Студентам нынешним желаем, чтобы учились хорошо, не занимались ерундой всякой, за ум взялись, от гаджетов своих немного оторвались, книжки читали побольше, как мы в своё время. Роза и Виталий Коломасовы

Кроме Дня студента, концерт «Даёшь молодежь» посвятили и Международному дню без Интернета. С этим необычным праздником собравшихся поздравил популярный певец Радик Юльякшин.

День без Интернета. На самом деле, сколько можно уже сидеть дома и сидеть в Интернете? Люди наконец-то вышли подышать свежим воздухом, послушать музыку и отдохнуть. И наконец-то мы уже начинаем жить нормальной жизнью. Радик Юльякшин, заслуженный артист Республики Башкортостан