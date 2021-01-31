Бесплатные концерты и катки: как в Уфе прошли воскресные культурно-массовые мероприятия

На неделе Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс изменения в режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Регион вышел на плато, что позволило смягчить условия. Кинотеатры и театры, спортивные арены теперь могут заполнять залы до 70%, ночным клубам и ресторанам разрешено работать круглосуточно при соблюдении санитарных норм. В связи с этим, чтобы привлечь посетителей, многие заведения предоставили скидки своим клиентам.
Для многих уфимцев катание на коньках – любимое зимнее увлечение. Родители учат детей уверенно стоять на льду с раннего возраста. В последний день января на столичных катках было особенно многолюдно. Вход был бесплатным, а на инвентарь предоставлялась 50-процентная скидка. Но многие пришли не ради экономии.
Уфимский лёд пришёлся по душе не только жителям, но и гостям столицы. Несмотря на ажиотаж, места на катках хватило всем.
Очередь выстроилась в и Уфимский планетарий. Многие взрослые, ещё сами будучи детьми, приходили сюда с мамами и папами. Теперь заглянуть в самые дальние уголки Вселенной приводят своих детей.
Зрители признаются: за период самоизоляции соскучились по культурно-массовым мероприятиям. И теперь многие планируют посетить с детьми не только катки и планетарий, но и кинотеатры, музеи, выставки.
На звёзды можно было посмотреть не только в планетарии, но и на площади перед Русским драмтеатром. Тысячи уфимцев посетили первый в этом году опен-эйр, где выступили артисты башкирской и татарской эстрады. Потанцевать и послушать песни на концерт под открытым небом, посвящённый Дню студента, многие пришли целыми семьями. Погода позволяла.
Кроме Дня студента, концерт «Даёшь молодежь» посвятили и Международному дню без Интернета. С этим необычным праздником собравшихся поздравил популярный певец Радик Юльякшин.
Ещё одной концертной площадкой стала хоккейная «Уфа-Арена», где состоялся рэп-баттл. Известные диджеи и радиоведущие выбрали пять молодых исполнителей, которые выступят на сцене второго фестиваля «Новая Антанта» весной этого года. В общей сложности воскресные мероприятия, в том числе и сельхозярмарки, посетили более 10 тысяч жителей и гостей столицы.