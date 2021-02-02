Депутат из Башкирии отказался от идеи отчисления студентов из-за митингов

Депутат Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный отказался от идеи отчисления студентов из-за присутствия на митингах. Об этом сообщает ряд региональных СМИ.

Напомним, депутат выдвинул законопроект, который должен был пересмотреть оценку успеваемости школьников и студентов. За нарушение уголовного и административного кодекса подразумевалось отчисление или плохая характеристика при поступлении в университет.

Глава Башкирии при этом категорично высказался об идее отчисления — такой проект он совсем не поддержал. Радий Хабиров отметил, что «увязывать мысли людей и их убеждения с наказанием недопустимо».