В Башкирии снизилось количество самоубийств среди подростков

В 2020 году снизилось количество самоубийств среди подростков. Об этом сообщила Уполномоченная по правам ребёнка в РБ Милана Скоробогатова.
Так, в прошлом году произошло 22 таких трагических происшествий. К слову, в 2015 произошло 48 самоубийств, а в 2012 – 36. При этом и количество попыток самоубийства среди подростков также снижается: в 2012 – 170, в 2015 – 105, а в 2020 – 55.
Причина такой статистики точно неизвестна, однако снижение количества самоубийств говорит об улучшении обстановки вокруг подростков.
Зачастую проблемы подростков обесцениваются самыми важными для них людьми — родителями. Из-за нехватки времени, сил и терпения взрослым легче начать «перевоспитывать» ребёнка, чем попытаться понять, что его гложет, какие переживания он испытывает и с какими трудностями сталкивается.
Нехватка понимания со стороны взрослых часто толкает детей на необдуманные и опасные для жизни поступки, среди которых не только суицид, но и злоупотребление сигаретами, алкоголем, наркотиками. Они прибегают ко всему, что, по их мнению, поможет заглушить боль непонимания и отчужденности от мира.
Психолог Пётр Дмитриевский, например, отмечает, что доверительное близкое общение всегда трудность для человека, однако это не значит, что нужно полностью от него отказываться.