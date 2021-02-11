В Башкирии снизилось количество самоубийств среди подростков

В 2020 году снизилось количество самоубийств среди подростков. Об этом сообщила Уполномоченная по правам ребёнка в РБ Милана Скоробогатова.

Фото №1 - В Башкирии снизилось количество самоубийств среди подростков

Так, в прошлом году произошло 22 таких трагических происшествий. К слову, в 2015 произошло 48 самоубийств, а в 2012 – 36. При этом и количество попыток самоубийства среди подростков также снижается: в 2012 – 170, в 2015 – 105, а в 2020 – 55.

Причина такой статистики точно неизвестна, однако снижение количества самоубийств говорит об улучшении обстановки вокруг подростков.

Зачастую проблемы подростков обесцениваются самыми важными для них людьми — родителями. Из-за нехватки времени, сил и терпения взрослым легче начать «перевоспитывать» ребёнка, чем попытаться понять, что его гложет, какие переживания он испытывает и с какими трудностями сталкивается. 

Нехватка понимания со стороны взрослых часто толкает детей на необдуманные и опасные для жизни поступки, среди которых не только суицид, но и злоупотребление сигаретами, алкоголем, наркотиками. Они прибегают ко всему, что, по их мнению, поможет заглушить боль непонимания и отчужденности от мира. 

Психолог Пётр Дмитриевский, например, отмечает, что доверительное близкое общение всегда трудность для человека, однако это не значит, что нужно полностью от него отказываться. 

Близкие отношения – и между супругами и между родителями и детьми — всегда требовали душевных усилий, а людям инстинктивно свойственно избегать напряжения. И чем больших усилий требует общение с другим, тем чаще у людей возникает желание уклониться от этого общения. С подростком просто не бывает – у него возрастной кризис, период перестройки отношений со сверстниками, с обществом, с собой, с родителями, и по-человечески можно понять родителей, которые, сталкиваясь с изменением своего ребенка, его грубостью, непредсказуемым поведением, чувствуют бессилие и отступают. А загруженность работой вроде бы уважительная причина – для него же и стараются. На самом деле бегство от проблем зачастую лишь усугубляет их.

Пётр Дмитриевский, психолог 
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