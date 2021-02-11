В Башкирии снизилось количество самоубийств среди подростков

Близкие отношения – и между супругами и между родителями и детьми — всегда требовали душевных усилий, а людям инстинктивно свойственно избегать напряжения. И чем больших усилий требует общение с другим, тем чаще у людей возникает желание уклониться от этого общения. С подростком просто не бывает – у него возрастной кризис, период перестройки отношений со сверстниками, с обществом, с собой, с родителями, и по-человечески можно понять родителей, которые, сталкиваясь с изменением своего ребенка, его грубостью, непредсказуемым поведением, чувствуют бессилие и отступают. А загруженность работой вроде бы уважительная причина – для него же и стараются. На самом деле бегство от проблем зачастую лишь усугубляет их.

Пётр Дмитриевский, психолог