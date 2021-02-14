Пострадавший в громком ДТП на Сочинской в Уфе может остаться инвалидом

Ровно полгода прошло с момента крупнейшего ДТП с тремя погибшими на Сочинской. Тогда пьяный водитель уснул за рулем «Тойоты Ленд Крузер» и на огромной скорости снес вазовскую «девятку». Все жертвы – родственники, лишь единственному человеку из отечественной легковушки удалось уцелеть, но сейчас его жизнь зависит неравнодушных людей. 23-летнему молодому человеку неправильно установили титановую пластину, и теперь ему требуется дорогостоящая операция, которую согласились сделать немецкие врачи.

Почти круглосуточно мать старается быть на связи с уже единственным сыном. По ту сторону экрана – 23-летний Икромджон, полгода он не встаёт с кровати. Пытается выжить после ДТП. Парню необходимы дорогостоящие операции. Все это время папу с работы ждет годовалая дочь.

Это кадры той аварии. «Девятка» поднимается вверх по улице Сочинской. Доли секунды – и автомобиль вновь в кадре: его несёт в обратную сторону и от каждого удара буквально разрывает на части. Внутри – 4 человека, все родственники. Двое из них погибли на месте. Ещё один 21-летний Мухаммаджон Тагнабердиев скончался уже ночью в реанимации, так и не приходя в сознание. Без отца остался грудной сын. В тот роковой день братья возвращались с работы. Домой, к маленьким детям, ради которых и переехали в Уфу из Самарканда.

Старший сын позвонил, сказал, что закончили на работе. Сейчас, говорит, приедем, стол накрывай, покушаем. А потом телефон выключил. Позже мне звонят, говорят, сын умер. Дилфуза Ташманова, мать погибшего

Сейчас весь смысл её жизни – в надежде на спасение теперь единственного сына. Первую операцию ему сделали в Уфе, установили титановую пластину, но она приняла неправильное положение. Икромджона перевезли на Родину, в Узбекистан, там врачи оказались бессильны. Сейчас медики не исключают, что из-за неправильного положения пластины пациент может умереть.

В России и СНГ такие операции не проводят, но есть шанс выжить и даже снова встать на ноги, если провести ее во Франкфурте-на-Майне – немецкие врачи готовы взяться. Правда, сумма баснословная – 11 миллионов рублей.

Сейчас еще вторую операцию сделали, а за третью не берутся, говорят, что у них нет таких технологий. Сейчас его домой отвезли, он там лежит. Сумма для нас вообще неподъемная. Если есть возможность, кто сколько может помочь. Тулкен Нормаматов, родственник погибших

На неделе состоялся суд по делу о ДТП. Увидев виновника аварии в зале суда, Дилфуза Ташманова едва не потеряла сознание. Убитую горем женщину успели подхватить близкие. Мать погибшего с виновником аварии лицом к лицу встретилась впервые. В суде извинения матери Эдуард Гайнанов так и не принёс. Мужчина предпочёл игнорировать пришедших в суд родственников погибших и не общаться с журналистами. Словно за рулём внедорожника находился вовсе не он.

В ту ночь подсудимый протаранил сразу шесть автомобилей. Алкотестер показал практически 1,5 промилле, а это 2 бутылки крепкого напитка. Результат – 3 смерти и один прикованный к койке мужчина. При этом на тот момент Эдуард Гайнанов уже был лишён водительских прав. Тоже за пьяную езду. Свою вину он признал частично. Дилфуза Тошмонова собирается вылететь к выжившему сыну первым же рейсом, после заключительного заседания.

На последнем заседании прокурор запросила для Эдуарда Гайнанова 13 лет и 3 месяца исправительной колонии. Кировский районный суд предоставит виновнику смертельного ДТП последнее слово. Уже в понедельник, 15 февраля, должны огласить приговор. Но что вообще можно сказать матери, убитой горем, и мужчине, который как минимум рискует остаться инвалидом?

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