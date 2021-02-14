Пострадавший в громком ДТП на Сочинской в Уфе может остаться инвалидом

Ровно полгода прошло с момента крупнейшего ДТП с тремя погибшими на Сочинской. Тогда пьяный водитель уснул за рулем «Тойоты Ленд Крузер» и на огромной скорости снес вазовскую «девятку». Все жертвы – родственники, лишь единственному человеку из отечественной легковушки удалось уцелеть, но сейчас его жизнь зависит неравнодушных людей. 23-летнему молодому человеку неправильно установили титановую пластину, и теперь ему требуется дорогостоящая операция, которую согласились сделать немецкие врачи.
Почти круглосуточно мать старается быть на связи с уже единственным сыном. По ту сторону экрана – 23-летний Икромджон, полгода он не встаёт с кровати. Пытается выжить после ДТП. Парню необходимы дорогостоящие операции. Все это время папу с работы ждет годовалая дочь.
Это кадры той аварии. «Девятка» поднимается вверх по улице Сочинской. Доли секунды – и автомобиль вновь в кадре: его несёт в обратную сторону и от каждого удара буквально разрывает на части. Внутри – 4 человека, все родственники. Двое из них погибли на месте. Ещё один 21-летний Мухаммаджон Тагнабердиев скончался уже ночью в реанимации, так и не приходя в сознание. Без отца остался грудной сын. В тот роковой день братья возвращались с работы. Домой, к маленьким детям, ради которых и переехали в Уфу из Самарканда.
Сейчас весь смысл её жизни – в надежде на спасение теперь единственного сына. Первую операцию ему сделали в Уфе, установили титановую пластину, но она приняла неправильное положение. Икромджона перевезли на Родину, в Узбекистан, там врачи оказались бессильны. Сейчас медики не исключают, что из-за неправильного положения пластины пациент может умереть.
В России и СНГ такие операции не проводят, но есть шанс выжить и даже снова встать на ноги, если провести ее во Франкфурте-на-Майне – немецкие врачи готовы взяться. Правда, сумма баснословная – 11 миллионов рублей.
На неделе состоялся суд по делу о ДТП. Увидев виновника аварии в зале суда, Дилфуза Ташманова едва не потеряла сознание. Убитую горем женщину успели подхватить близкие. Мать погибшего с виновником аварии лицом к лицу встретилась впервые. В суде извинения матери Эдуард Гайнанов так и не принёс. Мужчина предпочёл игнорировать пришедших в суд родственников погибших и не общаться с журналистами. Словно за рулём внедорожника находился вовсе не он.
В ту ночь подсудимый протаранил сразу шесть автомобилей. Алкотестер показал практически 1,5 промилле, а это 2 бутылки крепкого напитка. Результат – 3 смерти и один прикованный к койке мужчина. При этом на тот момент Эдуард Гайнанов уже был лишён водительских прав. Тоже за пьяную езду. Свою вину он признал частично. Дилфуза Тошмонова собирается вылететь к выжившему сыну первым же рейсом, после заключительного заседания.
На последнем заседании прокурор запросила для Эдуарда Гайнанова 13 лет и 3 месяца исправительной колонии. Кировский районный суд предоставит виновнику смертельного ДТП последнее слово. Уже в понедельник, 15 февраля, должны огласить приговор. Но что вообще можно сказать матери, убитой горем, и мужчине, который как минимум рискует остаться инвалидом?
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