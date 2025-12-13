Житель Уфы на инвалидной коляске травмировался в подъезде

Прокуратура и Следственный комитет Башкирии проверят факт травмирования мужчины с инвалидностью в одном из домов Уфы.
Инцидент произошёл в Кузнецовском затоне 8 декабря. Мужчина на инвалидной коляске заехал в подъезд дома по улице Академика Гатауллина и упал. Он зацепился за незакрепленный коврик.
Правоохранительные органы проверят соответствие входной группы нормам и требованиям безопасности для людей с ограниченными возможностями здоровья, и соблюдает ли законодательство о социальной защите инвалидов управляющая компания и другие организации, ответственные за создание доступной среды.
Фото: UTV.