В Уфе раскрыли основные идеи будущего памятника генералу Шаймуратову

Через десятилетия – к исторической справедливости. Память Героя России, легендарного командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова закрепят на века. На этой неделе прошла встреча членов комиссии конкурса на лучший макет памятника и автора-победителя, народного художника России Салавата Щербакова. Они обсудили детали скульптуры, которая будет установлена на Советской площади в Уфе.

Верхом на лошади, рука с оружием делает замах. Образ национального башкирского героя и Героя России, командира легендарной 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова получился воинственным. Не менее мужественные и его преданные солдаты-конники. Памятник впечатлил не только деталями, но и высотой – до 10 метров.

Но не все, что есть в макете, будет и в окончательном варианте. Народный художник России, автор-победитель конкурса на самый интересный эскиз Салават Щербаков приехал в Уфу за последними указаниями. Вместе с историками и экспертами он обсудил каждую деталь будущей скульптуры командиру 112-й Башкавдивизии и Героя России. Из принятых рекомендаций – использовать башкирский язык в изображениях знамен, а также добавить копии видов Кремля, где в одном из подразделений трудился Минигали Шаймуратов.

Основная идея – это сила, энергия и подвиг, но ради чего? Ради страны, государства? Победы над самым мощным за всю историю человечества врагом в великой войне? Башкирский характер, характер и народа, и государства, и страны, и лично Шаймуратов должен быть отражен и портретно, и по чертам своего характера – вот эти идеи. Салават Щербаков, народный художник России, скульптор

В памятнике отразятся богатые воинские традиции башкирского народа, но самое главное – восстановится историческая справедливость. Как считает историк Рамиль Рахимов, Минигали Шаймуратов – выдающийся военный не только республики, но и в истории России, один из создателей службы разведки, и многое о жизни и смерти командира Башкавдивизии до сих пор остается неизвестным.

Многие подвиги мы не знаем, но мы знаем, что за них он награжден еще в 30-е годы. А для нас самое главное то, что это человек, который смог подготовить и направить на фронт полноценную кавалерийскую дивизию, которая была собрана всем нашим народом, и эта дивизия совершила чудеса героизма на фронтах ВОВ. Самое главное, что Минигали Шаймуратов ценой своей жизни спас и дивизию, и остатки корпуса. Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества

На это же был направлен и конкурс на лучший макет памятника Минигали Шаймуратову, который объявлял Глава Башкортостана Радий Хабиров. Комиссия рассмотрела 19 работ. Победителя руководитель республики объявил во время Послания Государственному Собранию. Большая удача, что автором выступил всемирно известный скульптор Салават Щербаков.

Шаймуратов стал таким собирательным образом борьбы и вклада народов республики в победу в ВОВ. У нас победил проект Салавата Александровича Щербакова. Наверное, его можно назвать сегодня мейнстримовым скульптором, поскольку все известные скульптуры в Москве за последние 20 лет вышли из рук и под авторством Салавата Александровича. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Памятник национальному башкирскому герою Минигали Шаймуратову установят на Советской площади в Уфе. В предыдущие годы обсуждалось создание здесь парковки, но по решению Радия Хабирова теперь это будет современное общественно-историческое пространство в Уфе. Он предположил, что ее даже будут сравнивать по значимости с Красной площадью в Москве.