В Уфе раскрыли основные идеи будущего памятника генералу Шаймуратову

Через десятилетия – к исторической справедливости. Память Героя России, легендарного командира 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова закрепят на века. На этой неделе прошла встреча членов комиссии конкурса на лучший макет памятника и автора-победителя, народного художника России Салавата Щербакова. Они обсудили детали скульптуры, которая будет установлена на Советской площади в Уфе.
Верхом на лошади, рука с оружием делает замах. Образ национального башкирского героя и Героя России, командира легендарной 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратова получился воинственным. Не менее мужественные и его преданные солдаты-конники. Памятник впечатлил не только деталями, но и высотой – до 10 метров.
Но не все, что есть в макете, будет и в окончательном варианте. Народный художник России, автор-победитель конкурса на самый интересный эскиз Салават Щербаков приехал в Уфу за последними указаниями. Вместе с историками и экспертами он обсудил каждую деталь будущей скульптуры командиру 112-й Башкавдивизии и Героя России. Из принятых рекомендаций – использовать башкирский язык в изображениях знамен, а также добавить копии видов Кремля, где в одном из подразделений трудился Минигали Шаймуратов.
В памятнике отразятся богатые воинские традиции башкирского народа, но самое главное – восстановится историческая справедливость. Как считает историк Рамиль Рахимов, Минигали Шаймуратов – выдающийся военный не только республики, но и в истории России, один из создателей службы разведки, и многое о жизни и смерти командира Башкавдивизии до сих пор остается неизвестным.
На это же был направлен и конкурс на лучший макет памятника Минигали Шаймуратову, который объявлял Глава Башкортостана Радий Хабиров. Комиссия рассмотрела 19 работ. Победителя руководитель республики объявил во время Послания Государственному Собранию. Большая удача, что автором выступил всемирно известный скульптор Салават Щербаков.
Памятник национальному башкирскому герою Минигали Шаймуратову установят на Советской площади в Уфе. В предыдущие годы обсуждалось создание здесь парковки, но по решению Радия Хабирова теперь это будет современное общественно-историческое пространство в Уфе. Он предположил, что ее даже будут сравнивать по значимости с Красной площадью в Москве.
Памятник Герою России Минигали Шаймуратову станет смысловым центром Советской площади в Уфе. С исторической точки зрения это важное место: отсюда уходили на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии. Предполагается, что эта площадка станет одним из пунктов экскурсионного маршрута для туристов.