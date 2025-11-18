Радий Хабиров встретился с участниками слёта «Я – педагог будущего»

Каким будет образование будущего? Об этом и не только Радий Хабиров поговорил на встрече с молодыми педагогами. Мероприятие прошло в формате диалога в Геномном центре Уфимского кампуса. Речь зашла не только о профессии учителя, но и о личном. Глава республики рассказал о своих любимых предметах и вспомнил годы учёбы.

Встреча, что называется, без галстуков – уже привычный формат для главы региона. Ключевая особенность таких мероприятий – никаких барьеров в общении. В первую очередь глава республики рассказал в целом о развитии образования региона. Именно благодаря учителям Башкортостан может похвастаться многими достижениями школьников.

Профессия педагога – одна из самых важных, при этом, увы, не самых защищенных. Это отметил и Радий Хабиров. Важны правовые нормы защиты учителей, которым порой приходится воевать с учениками, чего быть не должно. Дети теперь не те, что прежде и по способности воспринимать информацию. Чтобы увлечь, некоторые применяют больше интерактива, как это делает, например, педагог эколого-биологического центра «Эколог» Эльвина Камалова.

Любимыми предметами Радия Хабирова в школе были литература и география. Учился он всегда хорошо, университет окончил с красным дипломом. Поделился глава республики и мыслями насчет образования будущего. Не столь важны высокие технологии. Главное, чтобы школа выполнила основную задачу – воспитала в своих стенах здорового, целеустремленного молодого человека со светлыми мыслями и желанием строить будущее.

Ну и нужно создавать комфортные рабочие места, чем власти активно занимаются все последние годы. Только в Уфе в следующем году отремонтируют 16 школ. Обновляют и строят новые и в районах. Внедряют новые виды поддержки. Например, гранты или сертификаты на отдых в санаториях республики.