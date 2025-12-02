В Уфе показали работу инженерной школы «Моторы будущего»

В столице республики на базе Уфимского университета науки и технологий вот уже несколько лет функционирует передовая инженерная школа «Моторы будущего». Здесь создают детали для авиадвигателестроения, разрабатывают уникальное оборудование для работы в нефтегазовом комплексе, а также производят высокоэффективные стартер-генераторы.

Чтобы изготовить деталь определённой формы и размера, зачастую, приходится потрудиться, ведь производство технических конструкций для авиа- и машиностроения – процесс ответственный и кропотливый. Касается это в том числе обработки изделий на фрезерном станке – это требует не только высокой квалификации, но и значительных затрат времени.

Чтобы в процессе не произошло никаких непредвиденных ситуаций, например, поломки инструмента, за происходящим тщательно следит рабочий. Сам процесс может занимать от нескольких дней до нескольких недель, а потому наблюдение может продлиться не одну смену.

Но, как отмечают сами сотрудники, работа обязывает. Ведь трудятся они в передовой инженерной школе «Моторы будущего». Она была создана в 2022 году на базе Уфимского университета науки и технологий. Основная цель проекта – формирование научно-исследовательского, производственного и образовательного центра мирового уровня. Ключевые направления – электромеханика и электротехника.

Разрабатывают в инженерной школе многое: оборудование для нефтегазового комплекса, средства производства для авиадвигателестроения, а также современные электрические машины. Кроме того, здесь создают высокоэффективные стартер-генераторы. Многое делается вручную, а потому работа требует усидчивости.

В прошлом году на базе школы открылся уникальный центр сервоприводов. Механизмы имеют широкий спектр применения в робототехнике, автомобилестроении и даже медицине. Однако найти их на российском рынке довольно сложно. Открытие центра – это не просто импортозамещение, но и новые разработки, которые по ряду характеристик уже на 30% превосходят аналоги. В вопросах, касающихся развития передовых технологий, Башкортостан – в числе лидеров, отмечают эксперты.