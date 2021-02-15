В Башкирии смерть нерожденного ребенка оценили в 2 млн рублей

В Уфе подошла к концу история, которая потрясла город этим летом. На пешеходном переходе девушка за рулем иномарки влетела в двух пешеходов: молодая мама шла по улице с 6-летней дочерью.

За рулем дорого авто в тот день была 20-летняя уфимка Ксения. По ее словам она не нарушала правил дорожного движения, ведь двигалась на разрешенный, зеленый, свет, а видимость ей перекрыли маршрутные автобусы. Однако очевидцы не подтвердят слов виновницы ДТП: обзору ей никто не мешал, а на светофоре был четкий красный.

В тот день сильно пострадает 6-летняя девочка. Врачи диагностируют у нее множественные травмы и переломы. Эксперты позже оценят состояние ребенка как тяжелое. Также врачи выяснят, что мама ребенка была беременна вторым, но из-за аварии она его потеряет.

Как стало известно bash.news, в суде сторона обвинения будет просить лишить водительских прав Ксению и дать реальный срок, однако решение судьи стало для многих удивительным. Дело было прекращено из-за примирения сторон. Пострадавшая женщина заявила, что простила девушку и согласна на материальную компенсацию вреда.